مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال عند حاجز السموع جنوب الخليل

أطلق مقاومون فلسطينيون، ظهر اليوم الأربعاء 12/10/2022م، النار تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية "إن عملية إطلاق نار نفذها مقاومون من سيارة مسرعة تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة قرب حاجز السموع الواقع جنوب مدينة الخليل".

وبينت المصادر أن خلفيات عملية إطلاق النار لم تعرف بعد، أن كان أوقعت إصابات أو أضرار في صفوف قوات الاحتلال "الإسرائيلي"

يذكر أن عمليات إطلاق النار شهدت خلال الساعات الماضية تصاعُدًا في معدلاتها في عدة مناطق في الضفة الغربية أبرزها مدينتي جنين ونابلس، والتى تتشكل فيها كتائب سرايا القدس، والمعروفة بـ"سرايا القدس-كتيبة جنين ونابلس".