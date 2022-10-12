كروس: سنظهر بشكل أفضل أمام برشلونة

أكد النجم الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، أن مباراة شاختار كانت صعبة للغاية، مشيرًا إلى أن فريقه استحق التعادل.



وتعادل ريال مدريد مع مضيفه شاختار، بنتيجة 1-1، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



وقال كروس، في تصريحاته لشبكة "دازن" عقب المباراة: "شاختار استفاد كثيرًا من مباراة الذهاب، لقد حرمونا من اللعب بأسلوبنا المعتاد، مع وجود مساحات أقل مما كانت عليه قبل أسبوع".



وأضاف: "بداية الشوط استقبلنا هدفا، بعد ذلك واجهنا صعوبة كبيرة، حاولنا حتى الدقيقة الأخيرة، وأعتقد أننا استحقينا هدف التعادل".

وتابع: "المباراة لم تكن على ما يرام كما كانت الأسبوع الماضي، لقد فقدنا الكرات بسرعة كبيرة، لقد كلفنا ذلك كثيرًا، وبالتالي كانت مباراة صعبة وأكثر من ذلك في دوري أبطال أوروبا، إنها نقطة مهمة جدًا".



وأكمل: "لم نخلق العديد من الفرص، كنا بحاجة إلى شيء مختلف، ونعلم أن أنطونيو روديجر قوي في الكرات الهوائية داخل منطقة الجزاء، وفي النهاية ساعدنا".



وعن إصابة روديجر، قال: "لقد رأيت الصور، إنها قوية جدًا، ومع الكثير من الدماء، آمل أن يعود قريبًا".



وعن لقاء الكلاسيكو، قال: "لدينا خمسة أيام للتعافي، سوف نكون على ما يرام أمام برشلونة".



بهذا التعادل، رفع ريال مدريد رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، وضمن التأهل إلي ثمن نهائي المسابقة.