ماهي مكاسب قطر المادية من كأس العالم 2022 ، تساؤلات تدور في تفكير العديد من المواطنين في العالم العربي ، حول المكاسب التي قد تُجنيها قطر وخاصة بعد إجراءها العديد من التغييرات في في البنية التحتية لقطر وبناء عشرات الملاعب لاستقبال المونديال بحلة جديدة ، حيث بلغت قيمة المبلغ لإدخال تغييرات على كاس العالم وصل لـ220 مليار دولار امريكي ، ليبق التساؤل هل يمكن ان تعاوض قطر خسائرها وماهي مكاسب قطر من كأس العالم 2022 .

ماهي مكاسب قطر المادية من كأس العالم 2022

التطرق للاستثمارات المالية الضخمة التي ضختها قطر لتشييد بنية تحتية متقدمة لاحتضان كأس العالم بالإضافة إلى المكاسب الكبيرة التي سيحققها الاقتصاد القطري والشركات والمؤسسات التي ستلتقي في الحدث المرتقب ، وخاصة ان قطر أنفقت ما مجموعه 220 مليار دولار لتشييد بنية تحتية عالمية المستوى شملت الطرق ووسائل النقل العام والفنادق والمرافق الرياضية والملاعب.





ثمانية ملاعب ستحتضن الفعالية بتقنية عالية ومزودة بأحدث التكنولوجيات لضمان أقصى درجات الراحة للمتفرجين ، حيث قال الرئيس التنفيذي لكأس العالم فيفا قطر 2022 ناصر الخاطر " السنوات الـ 12 الماضية كانت سنوات مليئة بالمشاريع بالنسبة لقطر في مجال التنمية الاقتصادية التي تسارعت وتيرتها بسبب كأس العالم".

لم يتم العمل على هذه المشاريع في 2010 حين فازت قطر باستضافة البطولة " لكن تم تطوير خطة ضخمة منذ عام 2008، و ما نتطلع إليه هو حقًا هو فوائد هذه الخطة على مدار العشرين عامًا القادمة".

والمتوقع أن يزور قطر 1.5 مليون مشجع لحضور هذا الحدث التاريخي الذي سيعزز قطاع السياحة في البلاد.

ماهي مكاسب قطر المادية من كأس العالم 2022

بطولة كأس العالم المقامة في قطر منحت فرصة لشركات ناشئة بالبروز والإسهام بخدماتها في إنجاح هذا الحدث خاصة الشركات المهتمة بالتكنولوجيا الرياضية.

وتعد "سبونيك تك" )SponixTech( إحدى الشركات القطرية التي أثبتت كفائتها خلال فترة وجيزة ومن المنتظر أن تكون حاضرة خلال البطولة.

وتوفر "سبونيك تك" خدمة إعادة اللقطات خلال المباريات بتقنية الواقع المعزز بالإضافة إلى بث الإعلانات الافتراضية أثناء المباريات المباشرة.

وفي غضون عامين فقط دخلت الشركة في شراكة مع مسابقة كأس العرب للفيفا والدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليغ

ويقول المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة محمد علي عباس "إن الحل الفريد الذي نقدمه هو استخدام تغذية البث في خوادمنا السحابية إعادة إرسال لقطة واحدة إلى عشر لقطات مختلفة إلى جهة البث بالترتيب الصحيح في أقل من ثانيتين فقط".

ماهي مكاسب قطر المادية من كأس العالم 2022

الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) حقق 5.4 مليار دولار كعائدات خلال بطولة كأس العالم 2018 وهي عائدات تزيد بنسبة 16 في المائة عن عائدات نسخة 2014.

ولكن كمنظمة غير ربحية تستثمر الفيفا معظم أرباحها في تطوير كرة القدم. ففي عام 2018 تم استثمار 4.3 مليار دولار بشكل مباشر في برامج كرة القدم.

كما حقق الفيفا أكثر من 3 مليارات دولار من عائدات حقوق البث التلفزيوني خلال كأس العالم السابقة.

وفي منافسة كبيرة بين المحطات للفوز بحقوق بث منافسات كأس العالم لهذا العام فازت محطة "فوكس" في حرب مزايدة مع منافستها "إي أس بي أن" )ESPN(، حيث أبرمت صفقة بقيمة 400 مليون دولار مع الفيفا للحصول على حقوق البث.

ومن المقرر أن يصل الإنفاق على الإعلان والتسويق خلال كأس العالم إلى مستوى قياسي هذا العام ويقول الخبراء إن توقيت البطولة الذي سيكون في الفترة التي تسبق عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة سيمنح قطر القدرة على تقديم تجربة أكثر تميزًا للشركات والعلامات التجارية.