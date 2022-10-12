آخر تطورات ملف حرق حقائب المعتمرين وموسم العمرة: 400 دولار لكل معتمر

تحدثت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الأربعاء 12/10/2022، عن آخر التفاصيل المتعلقة بملف حرق حقائب المعتمرين في العريش وسبل تعويضهم، بالإضافة لموسم العمرة.

وأوضح مدير دائرة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشئون الدينية عادل الصوالحة، أنه بعد التواصل مع كل الأطراف ذات العلاقة تم الاتفاق على تعويض المعتمرين وعلى آلية التعويض، بمبلغ 400$ لكل معتمر متضرر.

وأشار الصوالحة، إلى أنه تحمل التعويض كل من الشركتين المصريتين بواقع 100$ كل شركة، والخطوط الجوية 100$ ووزارة الأوقاف 100$.

وبين، أن الشركات المصرية حولت هذه المبالغ لحسابات الخطوط الجوية وباقي جزء بسيط جدا، وسيتم تحويل المبالغ لحساب لجنة الحج في الوزارة، وأتوقع ان يتم التعويض نهاية الشهر الجاري ونحن بانتظار انتهاء بعض الإجراءات الإدارية.

فيما يخص موسم العمرة، أكد الصوالحة أن وزارته أنهت التواصل مع الشركات المصرية لتحديد المبالغ المستحقة ونتواصل مع الخطوط الجوية لتحديد قيمة التذكرة ذهابا وإيابا.

وذكر، أن الوزارة ستعقد جلسة يوم الأحد القادم للجنة الحج والعمرة، موضحاً أنه لا يوجد تاريخ محدد بشأن بدء موسم العمرة الى حين الانتهاء من كل الإجراءات والترتيبات المتعلقة بالموسم.