بالفيديو انفو فيديو لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية شعفاط يُصــدر القرار

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:02 م
12 أكتوبر 2022
شعفاط.PNG
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انفو فيديو لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية شعفاط يُصـــدر القرار

 

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