تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الإثنين
23° - 22°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.54
يورو
3.45
جنيه مصري
0.18
دينار أردني
4.99
جنيه إسترليني
3.92
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
بالفيديو
انفو فيديو لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية شعفاط يُصــدر القرار
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:02 م
12 أكتوبر 2022
انفو فيديو لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية شعفاط يُصـــدر القرار
متعلقات
فيديو مصور أجرته وكالة "فلسطين اليوم" بشأن ترتيبات الانطلاقة الـ35 لحركة الجهاد الإسلامي
03:59 م
بالفيديو : الناجي الوحيد من معركة الشجاعية يروي لـ"فلسطين اليوم" التفاصيل الأخيرة للمعركة
01:45 م
فيديو مصور لـ"وكالة فلسطين اليوم" ..جنين والانتقام المبيت
04:20 م
القيادي شلح في فيديو مصور لـ"فلسطين اليوم" يؤكد على عدة نقاط في الذكرى الـ35 للانطلاقة
11:30 ص
عاجل