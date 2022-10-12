لماذا تستبدل شركة جوال شرائح مشتركيها في قطاع غزة..؟

بدأت شركة جوال في قطاع غزة، باستقبال المراجعين لتغيير شرائحهم القديمة بأخرى جديدة بناءً على دعوة من الشركة، لمشتركيها عبر رسالة نصية وصوتية إلى هواتفهم تطلب منهم استبدال شرائحهم القديمة بأخرى جديدة عبر معارضها.

وشرعت شركة جوال بغزة، بدعوة المشتركين بأرقام شرائح قديمة، للحصول على أخرى جديدة، "للتمتع بخدمة أفضل" حسب نص الرسالة.

ووفقاً لمراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، فعملية استبدال الشرائح تسير على دفعات لتفادي الضغط على معارض شركة جوال المنتشرة في محافظات غزة.

وبشأن سبب تبديل شرائح جوال، عزت المصادر، السبب إلى استعداد شركة جوال ورفع جهوزيتها، تمهيدًا لتشغيل خدمة الجيل الرابع "4G".

وفي سبتمبر/ أيلول 2021 أعلنت الحكومة الفلسطينية أن تشغيل خدمة الجيل الرابع "4G" في الضفة الغربية وقطاع غزة سيتم في غضون عام.

وتوفر خدمة "4G" سرعات عالية من الإنترنت، تصل إلى 10 أضعاف من سرعات شبكات "3G" وتساهم على نشر التكنولوجيا بشكل أكبر وخاصة مع الأجهزة التي تتعامل مع سرعات عالية من الإنترنت.

وتنص المادة رقم 36 من اتفاقية أوسلو التي تحكم العلاقة بين الفلسطينيين وسلطات الاحتلال، على حق الشعب الفلسطيني في إقامة شبكات حديثة خاصة به ومستقلة عن الشبكات الإسرائيلية، وعلى الجانب الإسرائيلي أن يسهّل إدخال كافة المعدات والأجهزة اللازمة، لبناء مثل هذه الشبكات.

ويقدر عدد مشتركي شبكات الهاتف المحمول في فلسطين حوالي 4.43 مليون مشترك، منهم 3 مليون مشترك في شركة جوال، و1.43 مليون في شركة أوريدو فلسطين.