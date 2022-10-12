بالفيديو شعفاط تُحـــــاصر "إسرائيل" وتصدر القرار !

أصدر مخيم شعفاط قراراً بالعصيان المدني الليلة الماضية، في خطوة وصفت بأنها رسالة تحدٍ للإحتلال الذي يفرض حصاراً على المخيم وعناتا بالقدس المحتلة منذ 5 أيام، حيث أكدوا أن سكان البلدة هم أصحاب القرار وأن المخيم هو من سيرفع الحصار الذي يواجه ظروفاً إنسانية صعبة، وخاصة أن التضييق جاء بعد عملية إطلاق النار التي أدت لمقتل مجندة وإصابة أخرى بصورة خطيرة .

قرار مخيم شعفاط وضع الاحتلال في مأزق، وجعل شباب المقاومة بالتعاون مع الفصائل هم أصحاب قيادة وصياغة المرحلة بعيداً عن إملاءات الاحتلال سواء بالاجتياح أو الاعتقالات أو فرض حصار، وهو ما رسمته جل مناطق الضفة منذ عدة أشهر.

لماذا العصيان المدني؟

أكد حمدي دياب منسق القوى الوطنية والإسلامية في شعفاط اليوم الأربعاء 12/10/2022 ، أن قرار القوى الوطنية إعلان العصيان المدني لم يشمل شعفاط فقط إنما جاء ليشمل كافة مدن وبلدات القدس ومنها جبل المكبر وأبو ديس وسلوان والطور والعيساوية وكفر عقب وقلنديا .

وقال دياب خلال تصريحات خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "إن قرار العصيان جاء لإفشال مخطط الاحتلال في فرض العقاب الجماعي على 200 ألف نسمة تضم شعفاط وعناتا وضاحية السلام ورأس خميس".

وبين أن العملية البطولية التي نفذها أحد الشبان قبل عدة أيام عند حاجز شعفاط تأتي رداً على الاعتداءات على المرابطات في المسجد الأقصى التي قام الاحتلال بالاعتداء عليهن عند باب العمود يوم المولد النبوي ، مشيراً إلى أن القدس كانت شرارة الانتفاضة الأولى ، وقد تكون شرارة الانتفاضة الثالثة.

وأشار إلى أن هناك وقفات أمام مكاتب الأونروا اليوم لإيصال رسالة للأمم المتحدة ، بأن سكان المخيم يطالبون بالحماية ، موضحاً إلى أن هناك تحركات ظهر اليوم إلى حاجز شعفاط لكسر الحصار ورفع الأذى عن المحاصرين ، وخاصة أن الحصار يستهدف الوضع الإنساني.

واعتبر أن إجراءات الاحتلال تصعيد خطير، وهذا ما تم إطلاع النواب العرب في الداخل المحتل خلال زيارتهم للمخيم.

وشدد على أن القدس لاتزال عصية عن الكسر بشبابها ، ولا يمكن الاستسلام أمام الاحتلال ، وكل التحية للشباب القابضين على الجمر.

وبشأن موعد انتهاء العصيان ، قال ":القرار مستمر لحين كسر الحصار عن مخيم شعفاط".

دعوات للتحرك

قالت مصادر محلية في مخيم شعفاط: "إن دعوات شبابية الآن لأهالي المخيم للخروج إلى الحاجز العسكري احتجاجا على إغلاقه لليوم الخامس على التوالي".

وبحسب المصادر فإن الدعوات وجهت لكل سكان المخيم بضرورة التحرك نحو الحاجز، للضغط على الاحتلال لفتحه.

ويفرض الاحتلال منذ خمسة أيام حصارا مشددا على المنطقة (بلدة شعفاط و المخيم أحياء رأس خميس ورأي شحادة وضاحية السلام وبلدة عناتا) والتي يسكنها 130 ألف فلسطيني معظمهم يحملون البطاقة المقدسية، مما عرقل حياة المواطنين ومنع حركتهم وخاصة المرضى والموظفين والطلبة.

وتأتي هذه الدعوات استجابة لإعلان القوى والفصائل الفلسطينية في المخيم إلى عصيان مدني ضد إجراءات الاحتلال، ورفض كل سياساته التي فرضت عليهم حصارا مشددا منذ أيام.

ويسعى الاحتلال من خلال هذا الحصار إلى ملاحقة منفذ عملية إطلاق النار على الحاجز السبت الفائت والتي قتلت خلالها مجندة إسرائيلية.

وفيما يلي بنود العصيان المدني:

١- تعطيل مدارس مخيم شعفاط .

٢- دعوة مدارس القدس للإضراب والإغلاق ومطالبة لجان أولياء الأمور في مدينة القدس بوقفة احتجاجية بعد حاجز مخيم شعفاط الساعة العاشرة صباحا .

٣- يمنع استعمال السيارات بعد الساعة العاشرة مساء إلا للحالات الطارئة .

٤- إغلاق المحلات يوم غد الأربعاء .

٥- ندعو وسائل الإعلام لتغطية وقفة احتجاجية لما يحصل لأهالي المخيم الساعة العاشرة صباحا.

٦-عدم خروج العمال للعمل ابتداءً يوم غد الأربعاء كعنوان للكرامة.