بالفيديو أهالي مخيم شعفاط يتجمهرون أمام حاجز الاحتلال في محاولة لكسر الحصار

تجمهر ظهر اليوم الأربعاء 12/10/2022 ، مئات المواطنين ، أمام حاجز شعفاط بالقدس المحتلة في محاولة لكسر الحصار المفروض على المخيم منذ 5 ايام .

وقرار التوجه للمعبر يأتي بعد قرار العصيان المدني في مدينة شعفاط وكافة مدن القدس في محاولة لكسر الحصار دون ترك القرار للاحتلال ، الذي يواصل خنق المخيم بعد العملية البطولية التي أدت لمقتل مجندة وإصابة أخرى بحالة خطيرة.

وأشارت مصادر محلية الى أن أهالي شعفاط الذين أعلنوا العصيان المدني الشامل، قرروا اقامة صلاتي العصر والمغرب امام الحاجز الاحتلالي.

وعم الاضراب التجاري محافظات الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، وتعطلت الدراسة في مختلف الجامعات، فيما علّقت نقابة المحامين العمل أمام كافة المحاكم، احتجاجا على ممارسات الاحتلال وتدابيره القمعية، وإسنادا لمخيم شعفاط وبلدة عناتا، اللذين اعلنا العصيان المدني الشامل في مواجهة العقاب الجماعي والحصار، الذي يفرضه عليهما لليوم الخامس على التوالي.

وعم الاضراب التجاري والتعليمي الشامل، محافظة القدس، استجابة لدعوة العصيان المدني التي أطلقها مخيم شعفاط وبلدة عناتا، وتعطلت المدراس وأغلقت المحلات التجارية أبوابها كذلك، وبدت شوارع المدينة شبه خالية.

وكان أهالي مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، قد أعلنوا الليلة الماضية، العصيان المدني المفتوح في المخيم والبلدة ضد الاحتلال، بما يشمل إغلاق المدارس، والمحال التجارية، ومنع السير بالمركبات بعد الساعة العاشرة مساءً إلا للحالات الضرورية، وعدم خروج العمال للعمل، ودعوة مدارس القدس للمشاركة بالإضراب والإغلاق.

وأكد أهالي شعفاط وعناتا أن هذا العصيان والأضراب سيكون مستمرا حتى فك الحصار وعودة الحياة الى طبيعتها.