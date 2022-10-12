مونديال كأس العالم قطر 2022 مجموعات المنتخبات المشاركة

كأس العالم قطر 2022 مجموعات المنتخبات المشاركة ، يترقب العالم اجمع مباريات كأس العالم في قطر 2022 والمجموعات التي ستجمع كل منتخب مع غريمة خلال الدور الأول من البطولة وخاصة ان تلك المجموعات قد تشهد مواجهة قوية في حين وضعت مجموعات اخرى دولاً عربية كالسعودية في مجموعة قوية وخاصة انها تضم الأرجنتين "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" ، تضع المواطنين أمام جدول كأس العالم في قطر 2022 مجموعات المنتخبات المشاركة .

مجموعات المنتخبات المشاركة في كأس العالم قطر 2022

حيث كانت المجموعة الأولى: تضم كلاً من قطر الدولة العربية المستنضيفة ، و الإكوادور

السنغال ، هولندا

المجموعة الثانية: إنجلترا ، إيران ، الولايات المتحدة الأمريكية ، ويلز ، ويمكن ان نطلق عليها مجموعة التنافر السياسي وخاصة انها تجميع الولايات المتحدة وايران .

المجموعة الثالثة: الأرجنتين و السعودية المكسيك بولندا ، وهي المجموعة تضم الدول العربية الثانية وهي السعودية ، ويمكن وصف المجموعة بأنها غير سهلة بالنسبة للسعودية .

المجموعة الرابعة : فرنسا أستراليا الدنمارك تونس ، الدولة العربية الثالثة وهي تونس تأتي في المجموعة الرابعة مع فرقين قويين كالدنمارك وفرنسا.

تصميم لوكالة "فلسطين اليوم الاخبارية" بشأن مجموعات الفرق المشاركة في كأس العالم قطر 2022





مجموعات المنتخبات المشاركة في كأس العالم قطر 2022

المجموعة الخامسة: إسبانيا، كوستاريكا ، ألمانيا ، اليابان

المجموعة السادسة : بلجيكا كندا المغرب كرواتيا.. والدول العربية الرابعة وهي المغرب وقعت في مجموعة كرواتيا .

المجموعة السابعة : البرازيل ، صربيا ، سويسرا ، الكاميرون ، وهي مجموعة مهمة للعالم العربي وخاصة محبي المنتخب البرازيلي .

المجموعة الثامنة : البرتغال ، غانا ، أوروغواي ، كوريا الجنوبية

ويشار السلطات القطرية اعلنت أن من يملك بطاقة "هيّا" يستطيع من خلالها المشجعين الدخول إلى البلاد من دون تأشيرة خلال الفترة من أول نوفمبر/تشرين الثاني القادم وحتى 23 يناير/كانون الثاني 2023 .

تصميم لوكالة "فلسطين اليوم الاخبارية" بشأن كافة الفرق المشاركة في كأس العالم في قطر 2022



