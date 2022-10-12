القيادي أبو طه: شرط نجاح أي حوار هو التوافق على استراتيجية وطنية لمقاومة الاحتلال

ثمن عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الدكتور أنور أبو طه، اليوم الأربعاء 12/10/2022، الجهود الجزائرية الرامية إلى تحقيق الوحدة الفلسطينية وتجسيد مبدأ الشراكة الوطنية بين الكل الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني المؤقت.

وأكد أبو طه في تصريح صحفي، أن شرط نجاح أي حوار هو التوافق على استراتيجية وطنية شاملة لمقاومة الاحتلال على طريق تحرير الأرض الفلسطينية واستعادة الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني المجاهد.

وشارك وفد من حركة الجهاد الإسلامي في العاصمة الجزائرية، في المؤتمر الوطني للحوار الفلسطيني الشامل على طريق الوحدة وإنهاء الانقسام.

وتعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي وجغرافي، منذ عام 2007، حيث تسيطر حركة حماس على قطاع غزة، في حين تدير الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة فتح بزعامة الرئيس عباس الضفة الغربية.

ومنذ سنوات، عُقدت العديد من اللقاءات والاجتماعات بين الفصائل الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، دون أن تُسفر عن خطوات عملية جادة لتحقيق ذلك.

يشار إلى أنه في الأول من شهر آب/أغسطس الجاري، كشف الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، عن احتضان بلاده اجتماعًا للفصائل الفلسطينية، قبيل انعقاد القمة العربية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وكان "تبون" قد جمع في مطلع تموز/ يوليو الماضي، بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لـ "حماس" إسماعيل هنية، والوفدين المرافقين لهما، على هامش احتفالات ستينية الاستقلال بالجزائر.