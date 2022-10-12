خمسة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى، الأربعاء، أن خمسة أسرى من الضفة والقدس المحتلتين بينهم ثلاثة محكومون بالسجن المؤبد مدى الحياة، يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، وهم:



من بيت حنينا شمال القدس:

الأسيرة مرح جودت باكير (23 عاماً) المحكومة بالسجن ثمانية أعوام ونصف ومعتقلة منذ عام 2015، وأمضت سبعة أعوام في سجون الاحتلال.

والأسير أحمد مناصرة (20 عاماً) المحكوم بالسجن تسعة أعوام ونصف؛ ومعتقل مذ كان طفلاً بعمر 13 عاماً عام 2015 بعد إصابته بجروح خطيرة، واستشهاد ابن عمه حسن خالد مناصرة بزعم طعنهما مستوطنين اثنين في مستوطنة "بسغات زئيف" شمال القدس المحتلة، وأمضى سبعة أعوام في سجون الاحتلال.



من مدينة الخليل:

الأسير هيثم إسماعيل عبد الفتاح البطاط (37 عاماً) المحكوم بالسجن المؤبد ثلاث مرات ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير عودة فريد طالب الحروب (37 عاماً) المحكوم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2013، وأمضى 9 أعوام في سجون الاحتلال.



ومن مدينة جنين:

الأسير صلاح الدين محمد إبراهيم أبو جلبوش (43 عاماً) المحكوم بالسجن المؤبد مرتين ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 20 عاماً في السجون.