الجهاد تعزي بالشهيدين السمودي ودراغمة في جنين وطوباس

قدم وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي، واجب العزاء والمباركة لعائلة الشهيدين محمود السمودي وأحمد دراغمة من محافظتي جنين وطوباس، بالضفة المحتلة.

ونقل الوفد تعازي حركة الجهاد الإسلامي وأمينها العام القائد زياد النخالة إلى عائلة الشهيدين، ومهنئين ومباركين بارتقاء نجليهما شهداء على طريق القدس، مشيداً ببطولة الشهداء في التصدي خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين.

وأكد وفد الحركة أن ارتقاء الشهداء دليل على تصاعد حالة المقاومة في الضفة واشتعالها في وجه جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين، وعملية شعفاط التي أدت لمقتل واصابة عدداً من الجنود دليل على أن مقاومتنا قادرة على الرد على جرائم الاحتلال.

يشار إلى أن الشهيد محمود السمودي (12 عاماً) من بلدة اليامون قضاء جنين، والشهيد أحمد دراغمة (17 عاماً) من طوباس ارتقيا شهيدين متأثرين بإصابتهم برصاص الاحتلال خلال اقتحامه لمخيم جنين بتاريخ 8-10-2022م.