"مرضى الكلى" يتعرضون لاعتداء المستوطنين قرب حاجز حوارة

هاجم مستوطنون، اليوم الأربعاء 12/10/2022، مركبة تنقل عددا من مرضى غسيل الكلى، قرب حاجز حوارة العسكري، جنوب نابلس.

وأفاد مسؤول شعبة الإسعاف والحركة في مستشفى النجاح الوطني سليم الضامن،بأن عددا من المستوطنين هاجموا مركبة تابعة لمستشفى النجاح، بينما كانت تنقل عددا من مرضى غسيل الكلى، وذلك أثناء محاولتها المرور عبر حاجز حوارة العسكري.

وأضاف أن المركبة تعرضت لأضرار في الهيكل الخارجي، دون وقوع إصابات بين المرضى، وغالبيتهم من قرى جنوب نابلس.

يذكر أن قوات الاحتلال تفرض حصارا على محافظة نابلس، وأغلقت منذ فجر اليوم مدخل بلدة دير شرف غربي المدينة بالسواتر الترابية، وحاجزي حوارة وعورتا جنوبا، وطريق المساكن شرقا، وشددت من إجراءاتها على حاجز صرة وأغلقت طريق تل، وطريق عصيرة الشمالية باتجاه الناقورة، ونصبت حواجز على مداخل سبسطية شمال غرب المحافظة، وعلى مدخل بيت فوريك شرقا.