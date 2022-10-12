إضراب شـــامل في مدارس القدس تضامناً مع شعفاط

التزمت مدارس مدينة القدس المحتلة، الأربعاء 12/10/2022، بقرار العصيان المدني الذي أصدره أهالي مخيم شعفاط، ليعمّها الإضراب رفضا للحصار المفروض على المخيم منذ 5 أيام.

والتزم طلبة وعمال المدينة، إضافة إلى الموظفين، بعدم الذهاب الى مدارسهم وأعمالهم، في حين اندلعت مواجهات بين شبان وشرطة الاحتلال.

وكان أهالي مخيم شعفاط شمال مدينة القدس المحتلة، أعلنوا الثلاثاء، العصيان المدني رفضا لمواصلة فرض الحصار من قبل سلطات الاحتلال.

ويعاني أهالي مخيم شعفاط والبلدات المجاورة، من حصار إسرائيلي لليوم الخامس، تخللته حملة مداهمات وتفتيشات وإغلاق للحواجز عقب تنفيذ عملية عند حاجز شعفاط السبت، قتل فيها جندي وتمكن المنفذ من الانسحاب.