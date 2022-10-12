50 معتقلا يواصلون الإضراب و900 أسير من عوفر يرجعون وجبات الطعام إسنادا لهم

يواصل 50 معتقلا إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي بينهم 30 معتقلاً يواصلون الإضراب لليوم الـ18 على التوالي .

وانضم يوم الأحد 20 معتقلا إلى المعتقلين المضربين الـ30 الذي يواصلون إضرابا عن الطعام لليوم السابع عشر، كإسناد لهم، ورفضا لسياسة الاعتقال الإداري، إلى جانب مواصلتهم مقاطعة محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة.

وقال نادي الأسير اليوم إن أكثر من 900 أسير في سجن "عوفر" يرجعون وجبات الطعام إسنًادا للمعتقلين والأسرى المضربين عن الطعام وعددهم 50 معتقلًا وأسيرًا

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه: إن الأسرى الـ 30 بدأت تظهر عليهم علامات التعب والإنهاك والإعياء الشديدين، ونقص في الوزن، وآلام في المفاصل، وهزال شديد نتيجة نقص كمية السوائل والفيتامينات في الجسم، لافتًا إلى أن الأسير جهاد شريتح من بين هؤلاء الأسرى تراجعت حالته الصحية، ويعاني من تقيؤ مصحوب بالدم، وجرى نقله لعيادة معتقل عوفر.

وعن الأسرى الـ 20 المنضمين إلى الإضراب، قال عبد ربه "إن من بينهم 10 أسرى في سجن النقب، و10 آخرون في عوفر، بينهم 5 معتقلين إداريين.

ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين 780 معتقلا بينهم 6 قاصرين على الأقل، وأسيرتين، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني "النقب" و"عوفر".