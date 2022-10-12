سعر الذهب اليوم في الأردن الأربعاء ٢٠٢٢ -انخفاض متواصل

سعر الذهب اليوم في الأردن الأربعاء ٢٠٢٢ شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12/10/2022 ، انخفاضاً بعد ارتفاع طرأ على سعر صرف الاسبوع الماضي ، حيث وصل سعر 21 قيراط لـ 34.9 دينار ، ويأتي الانخفاض بعد الارتفاع الكبير على سعر صرف الدولار الامريكي عالمياً ، "وكالة فلسطين اليوم" تواصل متابعة سعر الذهب واهتمام المواطنين بسعر صرف الذهب في الأردن الأربعاء ٢٠٢٢.

سعر الذهب اليوم في الأردن الأربعاء ٢٠٢٢

النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ن نشرت أسعار الذهب في الاردن أمس الثلاثاء ، حيث جاء سعر الذهب عيار 24 40 دينار و700 فلساً ، في حين كان سعر الشراء 37 دينار و900 فلساً

جاء سعر الذهب عيار 21 : الشراء 34 دينار و300 فلساً والبيع 33 دينار و100 فلساً

جاء سعر الذهب عيار 18 : الشراء 30 دينار و900 فلساً والبيع 27 دينار و900 فلساً





سعر الذهب اليوم في الأردن الأربعاء ٢٠٢٢

اسعار الذهب عيار 24 38.07 دينار $53.69

سعر الذهب عيار 22 34.89 دينار $49.21

اسعار الذهب عيار 21 33.31 دينار $46.98

اسعار الذهب عيار 18 28.55 دينار $40.27

سعر الذهب عيار 14 22.21 دينار $31.32

سعر الذهب عيار 12 19.03 دينار $26.84

اسعار أوقية الذهب 1,184 دينار $1,670

اسعار جنيه الذهب 266.47 دينار $375.83

اسعار كيلو الذهب 38,067 دينار $53,688

سعر الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Wednesday, October 12, 2022 07:54 بتوقيت دولة الاردن

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

11 أكتوبر 38.01 33.26 28.51 22.17 19.00

10 أكتوبر 38.07 33.31 28.55 22.21 19.04

9 أكتوبر 38.67 33.83 29.00 22.56 19.33

8 أكتوبر 38.67 33.83 29.00 22.56 19.33

7 أكتوبر 38.67 33.84 29.01 22.56 19.34

6 أكتوبر 39.10 34.22 29.33 22.81 19.55

5 أكتوبر 39.16 34.26 29.37 22.84 19.58

4 أكتوبر 39.34 34.43 29.51 22.95 19.67

3 أكتوبر 38.82 33.97 29.12 22.65 19.41

2 أكتوبر 37.89 33.15 28.42 22.10 18.94