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مجموعات من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى المبارك
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:06 ص
12 أكتوبر 2022
مجموعات جديدة من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى المبارك
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