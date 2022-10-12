مجموعات من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى المبارك

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:06 ص
12 أكتوبر 2022
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 مجموعات جديدة من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى المبارك 

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