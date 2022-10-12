"الأحرار" تهنئ الجهاد الإسلامي بالانطلاقة المباركة 

استقبلت حركة الجهاد الإسلامي بمكتبها في قطاع غزة، وفداً من حركة الأحرار برئاسة أمينها العام خالد أبو هلال، الذي قدم التهاني بمناسبة الذكرى الـ 35 للانطلاقة الجهادية المباركة.

وكان في استقبال وفد حركة الأحرار، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي أ. خالد البطش وعدد من قيادات الحركة بينهم الشيخ خضر حبيب والناطق باسم الحركة طارق سلمي.

ووجه أمين عام حركة الأحرار خالد أبو هلال التحية لقيادة حركة الجهاد الإسلامي ومجاهديها وعلى رأسهم القائد المجاهد زياد النخالة، مستذكراً العديد من المواقف التي سجلتها حركة الجهاد الإسلامي خلال مسيرتها المباركة.

وأكد أمين عام حركة الأحرار على عمق العلاقة بين المكونات الوطنية ، وأثر هذه العلاقة في تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني.

من جانبه رحب رئيس دائرة العلاقات الوطنية أ. خالد البطش بأمين عام حركة الأحرار والوفد المرافق له، وأكد في حديثه على تمسك حركة الجهاد بالمقاومة وأنها لن تلقي السلاح وستواصل العمل مع كل شركاء المقاومة على إفشال مخططات وسياسات العدو وستبقي جذوة المقاومة مستمرة ومشتعلة حتى تحرير كامل أرض فلسطين.