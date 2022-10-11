سعر الدولار اليوم في لبنان الأربعاء 12 أكتوبر 2022

استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، لبنان الأربعاء 12 أكتوبر 2022، بالتعاملات الصباحية في السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم في لبنان

وسجل سعر الدولار اليوم في لبنان بتعاملات السوق السوداء إلى 39600 ليرة للشراء و39700 ليرة للبيع، مقابل 39650 ليرة للشراء و39700 ليرة للبيع، مساء أمس الإثنين، بحسب موقع "سفير الشمال" اللبناني.

تحويل الدولار بسعر صيرفة

قالت مصادر مصرفيّة لبنانية إن العديد من المصارف استأنفت قبول طلبات منصة صيرفة للمواطنين، وذلك بعد توقفها لفترة قصيرة.

وأوضحت المصادر أن بعض المصارف تبحث خطة تقضي بتمكين الزبائن من إيداع أموالٍ بالليرة اللبنانية عبر الصرافات الآلية وتحويلها إلى الدولار استناداً لسعر صيرفة، وذلك من دون الحاجة إلى الدخول إلى الفرع، وفقا لموقع "لبنان 24".

وأشارت المصادر إلى أن عملية الإيداع ستكون مباشرة، وعلى المستفيد إيداع مبلغ بالليرة اللبنانية يُناهز الـ400 دولار على أساس سعر دولار صيرفة، على أن يتقاضاه عبر الصراف الآلي بالدولار بعد 3 أيام.

محاولة اقتحام بنك في صيدا

كشف موقع "لبنان 24" صباح اليوم الثلاثاء، عن محاولة مواطن لبناني اقتحام فرع بلوم بنك في مدينة صيدا.

وأوضح أن المواطن حاول فتح الباب الحديدي الخاص بالمصرف، مطالبا الحصول على أمواله من داخل الفرع.

وتأتي محاولة الاقتحام الجديدة في صيدا لفرع بلوم بنك، عقب اقتحام 12 مودعا للبنوك للحصول على مدخراتهم الخاصة، خلال الشهر الماضي وحده، وواجه معظم هؤلاء الاحتجاز لفترة وجيزة فقط.

وتسبب ذلك في إغلاق البنوك أبوابها لنحو أسبوع الشهر الماضي بعد سلسلة عمليات الاقتحام، قبل أن تُعيد فتح أبوابها مع تشديد الإجراءات الأمنية، لكن المدخرين المحبطين لم يبدوا أي علامات على التوقف عن عمليات الاقتحام.

وكانت بنوك لبنان وضعت في عام 2019، ضوابط غير رسمية على رأس المال مع انهيار النظام المالي، وهو ما دفع مودعين ضاقوا ذرعا بتلك الإجراءات التعسفية إلى اقتحام بنوك لمحاولة سحب مدخراتهم.