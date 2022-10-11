أسعار الذهب اليوم في الأردن الأربعاء 12/10/2022

تجاوبت أسعار الذهب في الأردن، مع انخفاض أسعار المعدن النفيس عالميا، في التعاملات المسائية، الأربعاء 12/10/2022

وأدى صعود الدولار إلى خسائر في سوق الذهب العالمي اليوم،وسط توقعات باستمرار رفع أسعار الفائدة.

وتراجعت أوقية الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1665.89 دولار .

أسعار الذهب اليوم في الأردن

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن، خلال التعاملات المسائية 38.12 دينار (54.53 دولار)، بحسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.

وتراجع جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولًا في الأسواق) مسجلا 33.36 دينار (47.72 دولار).

وانخفض جرام الذهب عيار 18 على مستواه خلال تعاملات اليوم في الأردن 28.59 دينار (40.90 دولار).

وقفزت كميات السبائك الذهبية المستوردة في الأردن، خلال الشهور السبعة الأولى ٢٠٢٢، 169 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ حجم تلك السبائك الذهبية في نهاية يوليو تموز الماضي 13507 كيلوجرامات مقارنة مع 5026 كيلوجراما في نهاية يوليو تموز 2021.

وقال البنك الدولي في تقرير حديث، إن بعض الدول المستوردة للنفط، ومن بينها الأردن "يمكن أن تقع في ضائقة ديون وتتعرض للاضطرار إلى إعادة هيكلة ديونها، وهو ما قد يكون مكلفا".

وارتفعت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 62 بالمئة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي إلى 1.97 مليار دينار (2.77 مليار دولار) مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021 بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.

ومع أن الذهب يعتبر وسيلة للتحوط في مواجهة التضخم والغموض الاقتصادي، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عوائد.

وقال ديفيد ميجر مدير تداول المعادن لدى هاي ريدج فيوتشرز إن أسعار الفائدة المرتفعة والدولار الأمريكي القوي يواصلان الضغط على الذهب ويطغيان على تأثير أي طلب للملاذ الآمن ناشئ حاليا عن أحدث تصعيد في أزمة أوكرانيا.