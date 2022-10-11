بعد عمليات إطلاق النار: الاحتلال يلغي "اقتحام" المستوطنين قبر يوسف

قرر جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الثلاثاء 11/10/2022، إلغاء "اقتحام" المستوطنين لمنطقة قبر يوسف في نابلس بالضفة المحتلة.

ووفقاً للإعلام العبري، فبعد تقييم أمني، تقرر إلغاء "اقتحام" المستوطنين لمنطقة قبر يوسف في نابلس، والذي كان مقررا ليلة الغد بسبب التوتر الأمني.

وشهدت الضفة الغربية المحتلة، عدة عمليات فدائية في الأسابيع الأخيرة، قتل خلالها 3 جنود ومستوطنة في أعمال مقاومة متنوعة بعدة مناطق.

وشهدت الضفة الغربية ارتفاعا ملحوظا في أعمال المقاومة الفلسطينية بجميع أشكالها خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث رصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" (833) عملا مقاوما، أدت لمقتل إسرائيلي واحد وإصابة (49) آخرين، بعضهم بجراح خطرة.

وتصاعدت عمليات الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال، حيث بلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (75) عملية، (30، 28) عملية منها في جنين ونابلس على التوالي.