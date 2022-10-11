الشيخ صبري يدعو لمؤازرة مخيم شعفاط بعد تحويله لسجن كبير

أكد الشيخ الدكتور عكرمة صبري حول حصار مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، اليوم الثلاثاء 11/10/2022، أن مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، بات عبارة عن سجن يحاصره جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، ويرهب الأطفال ويضرب الشيوخ ويداهم بيوت الآمنين فيه ويخنق الأبرياء بالغاز السام ويمنع أهله من حرية التنقل.

وأوضح الشيخ صبري، أن قوات الاحتلال شلَت جميع مناحي الحياة كما تحرم سكان مخيم شعفاط من الوصول للخدمات الصحية والتعليمية والتجارية.

واعتبر أن هذا الإجراء التعسفي الظالم لا مبرر له وما هو إلا جزء من سياسة العقاب الجماعي والاحتلال مستمر في طغيانه وغطرسته بدون أي رادع.

ودعا الشيخ صبري، إلى مؤازرة أبناء هذا المخيم وإغاثتهم أمام هذا العدوان الظالم.