القوى الوطنية والإسلامية في القدس تعلن غداً إضراب شامل

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في القدس المحتلة، مساء اليوم الثلاثاء 11/10/2022، يوم غدٍ، إضراب شامل في كافة مناحي الحياه بما فيها المواصلات العامة والتأكيد على التوجه لحواجز القهر رفضاً للحصار.

جاء قرار القوى الوطنية والإسلامية في القدس المحتلة استجابةً لنداء مخيم شعفاط، التي قررها أهلها علان العصيان المدني اعتباراً من الليلة أمام قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وقال بيان لأهالي المخيم، أنه لن يكون هناك خروج لأي عامل خارج حدود المخيم ويبلغ عددهم نحو 30 ألف عامل يعملون في قطاعات مختلفة بالداخل المحتل.

كما قرر أهالي مخيم شعفاط عدم التعامل مع الاحتلال بأية وسيلة حتى يتم رفع الحصار عن المخيم وعودة الأمور إلى ما قبل السبت.

وخرج أهالي مخيم شعفاط في مسيرة كبيرة داخل المخيم عقب اجتماعهم لإقرار الخطوات للأيام القادمة.

ومنذ 72 ساعة، يحاصر الاحتلال مخيم شعفاط ويشدد من خناقه على المخيم، بعد عملية بطولية قتلت فيها مجندة "إسرائيلية"، مساء السبت، وأصيب اثنان آخران، حيث أطلق مقاوم فلسطيني النار على حاجز مخيم" شعفاط" في القدس المحتلة.