أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 12/10/2022

بالرغم من انخفاض المعدن النفيس عالميا، واصلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 12/10/2022 الصعود ليقفز عيار 21 بنحو 13 جنيها.

ويبدو أن تراجع الثمين في الأسواق العالمية لم يتغلب على مخاوف هبوط الجنيه مقابل الدولار، وهو ما دعم سعر الذهب في مصر وسط زيادة الطلب.

ومع استمرار انخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار وارتفاع معدلات التضخم يلجأ المصريون لتحويل مدخراتهم من الجنيه لأصول ثابتة مثل الذهب والعقارات.

وأمس الإثنين، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفاع معدلات التضخم السنوي في مصر إلى 15% بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بنحو 14.6% في أغسطس/آب السابق له.

سعر الذهب اليوم في مصر

عزز سعر جرام الذهب عيار 24 مكاسبه اليوم الثلاثاء ليقفز إلى 1249.25 جنيه مقابل 1234.25 جنيه خلال تعاملات أمس، بحسب منصة "آي صاغة" لرصد أسعار الذهب بمصر.

كما قفز سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق) إلى 1093 جنيها مقابل 1080 جنيها خلال تعاملات اليوم السابق.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم ليسجل 936.75 جنيه مقابل 925.75 جنيه خلال تعاملات أمس.

وصعد سعر الذهب اليوم في مصر عيار 14 إلى مستوى 728.75 جنيه، مقابل 720 جنيها خلال تعاملات اليوم السابق.

جنيه الذهب اليوم في مصر

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر إلى 9750 جنيها مقابل 9590 جنيها خلال تعاملات اليوم السابق.

أسعار الذهب عالميا

وعالميا، لازال الدولار القوي يضغط على المعدن النفيس بدعم من توقعات رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0612 بتوقيت جرينتش، هبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1665.89 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامست أدنى مستوى منذ الثالث من أكتوبر تشرين الأول.

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنحو 0.1 بالمئة إلى 1672.60 دولار.

وفي المقابل، زاد مؤشر الدولار 0.3 بالمئة مقابل سلة العملات، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وتترقب الأسواق بيانات التضخم المقرر إعلانها يوم الخميس، وسط توقعات بأن تظل مرتفعة وتعزز النهج المتشدد لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الذهب، الذي يعتبر وسيلة للتحوط في مواجهة التضخم والغموض الاقتصادي.