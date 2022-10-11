أسعار الذهب في لبنان الأربعاء 12/10/2022

واصلت أسعار الذهب هبوطها في لبنان منذ نهاية الأسبوع الماضي، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 12/10/2022.

وتواكب تراجع المعدن النفيس في السوق اللبنانية، مع هبوط المعدن الأصفر في التعاملات الصباحية بالأسواق العالمية بأكثر من 3 دولارات صباح اليوم.

أسعار الذهب في لبنان

انخفض سعر الذهب عيار 24 في لبنان صباح اليوم عند مستوى 80.652 ألف ليرة (53.49 دولار)، مقابل 81.755 ألف ليرة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لمنصة gold-price-today.com المختصة في رصد أسعار الذهب.

عيار 21 يفقد 3000 ليرة

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) اليوم مسجلا نحو 70.573 ألف ليرة (46.81 دولار)، مقابل 71.537 ألف ليرة بنهاية تداولات أمس.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 هبوطا أكثر من 3000 ليرة لبنانية صباح اليوم مقارنة بسعره يوم الخميس الماضي 6 أكتوبر/تشرين الأول، حيث سجل 74.050 ألف ليرة بنهاية التعاملات.

وهبط سعر الذهب عيار 18 عند مستوى 60.490 ألف ليرة (40.12 دولار) مقابل 61.317 ألف ليرة في ختام تعاملات أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب في لبنان

سجلت أسعار أوقية الذهب اليوم في لبنان نحو 2.508 مليون ليرة (1664 دولارا)، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 564.580 ألف ليرة (374.45 دولار).

واصلت أسعار الذهب العالمية هبوطها خلال التداولات الصباحية اليوم الثلاثاء، لتفقد أكثر من 3 دولارات في المعاملات الفورية.

ونزلت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.19% أو ما يعادل 3.19 دولار لتصل إلى 1664.96 دولار للأونصة، عند الساعة 05:47 صباحا بتوقيت جرينتش.

وهبطت أيضا العقود الآجلة للذهب- تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول- بنسبة 0.22% ما يعادل 3.75 دولار لتصل إلى 1671.45 دولار للأونصة.

المعادن النفيسة

تراجع سعر الفضة بنسبة 0.88% إلى 19.44 دولار للأوقية، وهبط البلاتين بنسبة 0.44% إلى 897.25 دولار للأوقية.

أما البلاديوم، فقد ارتفع سعره بنحو 0.08% إلى 2184.77 دولار للأوقية.