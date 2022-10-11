السيد نصر الله: مقاربة الاتفاق بعد نشر نصه يجب أن تتم بروح وطنية

السيد نصر الله: بعد نشر النص كل شخص يستطيع مقاربة التفاهم ونتائجه بروح المسؤولية المطلوبة ليحكم عليه إيجاباً أو سلباً

السيد نصر الله: حين يعلن الرئيس اللبناني الموقف المؤيد للاتفاق تكون الأمور بالنسبة للمقاومة قد أنجزت

السيد نصر الله: المفاوضات في الأيام الماضية كانت صعبة

السيد نصر الله: إلى حين التوقيع علينا أن نحتاط في ظل المواقف الإسرائيلية المتناقضة

السيد نصر الله: في اللحظة التي تذهب فيها الوفود للتوقيع في الناقورة بالآلية المتفق عليها نستطيع القول إن هناك اتفاقاً أو تفاهماً

السيد نصر الله: ننتظر إعلان الموقف الرسمي من رئيس الجمهورية اللبناني وننتظر الموقف الرسمي من قبل حكومة العدو

السيد نصر الله: نحن أمام ساعات حاسمة في مسألة ترسيم الحدود واستخراج النفط والغاز

السيد نصر الله: نحن أمام تجربة جديدة تعاون فيها الرؤساء والمسؤولون في الدولة وحظيت باحتضان كبير من البيئة الحاضنة للمقاومة

السيد نصر الله: سيتمكن لبنان من الحصول على هذا الإنجاز الكبير في ظرف زماني لا أحد مهتم به وبحصوله على حقوقه

لبنان: السيد نصر الله: بعد موضوع المسيرات لم نكن بحاجة لإرسال غيرها أو إجراء مناورات لأن الهدف كان إفهام العدو أن المقاومة جدية