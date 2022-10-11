هل من الصحي تناول وجبة واحدة فقط في اليوم..؟

تدعي الأنظمة الغذائية المختلفة أنها تساعدك على إنقاص الوزن وتحسين صحتك، وأحد أكثر اتجاهات النظام الغذائي شيوعًا في الوقت الحالي هو تناول وجبة واحدة فقط في اليوم، ولكن هل هذه الطريقة صحية؟

والسؤال هنا، هل يمكن تناول الطعام مرة واحدة فقط في اليوم على سبيل المثال في الساعة الخامسة مساءً؟ وكيف سيؤثر ذلك على الصحة العامة على المدى الطويل؟

هل تناول وجبة واحدة فقط في اليوم أمر صحي؟

حسنًا في الواقع الكثير من الناس يجدون أن هذه الطريقة فعالة لتحسين صحتهم وفقدان وزنهم، ومع ذلك يميل الممارسون الصحيون إلى تقديم المشورة ضد هذه الطريقة لأنها متطرفة ومن المحتمل أن تضر أكثر مما تنفع.

ويمكن اعتبار هذه الطريقة على أنها نوعًا من الصيام المتقطع، وذلك لأنها تقيد إجمالي السعرات الحرارية اليومية من خلال تناول وجبة واحدة فقط بينما باقي اليوم صيام، ويجب أن يؤدي ذلك إلى حدوث عجز في السعرات الحرارية وهو أمر ضروري لفقدان الوزن.

ومع ذلك، مقارنة مع طرق الصيام المتقطع الأخرى، فإن تناول وجبة واحدة فقط في اليوم يعد أمرًا شديدًا ويمكن أن له آثارًا جانبية غير مرغوب فيها ويحتمل أن تكون خطيرة.

وبالنسبة للمبتدئين، من الصعب إدخال العناصر الغذائية اليومية في وجبة واحدة، وقد يؤدي عدم تناول كمية كافية من العناصر الغذائية بانتظام إلى تعريضك لخطر الإصابة بنقص التغذية، والذي ينطوي على مخاطر صحية خطيرة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول وجبة واحدة فقط في اليوم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بنقص السكر في الدم وخاصة بين كبار السن والأشخاص المصابين بداء السكري. كما أن تناول وجبة واحدة في اليوم ليس أمرًا مثاليًا للأشخاص الذين لديهم تاريخ من اضطرابات الأكل، وفي الواقع تشير الأبحاث إلى أن تناول الطعام مرة واحدة فقط يوميا قد يزيد من مخاطر عادات الأكل المضطربة مثل الأكل بنهم.

أخيرًا، قد يتسبب تناول وجبة واحدة يوميًا في حدوث آثار جانبية أخرى، بما في ذلك:

الجوع الشديد

الإعياء

التهيج

صعوبة في التركيز

غثيان

دوخة

إمساك

والجدير بالذكر أن إحدى الدراسات وجدت أن تناول وجبة واحدة فقط في اليوم يؤدي إلى زيادة ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الكي والكوليسترول الضار.

وإذا كنت تتطلعين إلى إنقاص وزنك وتحسين صحتك، فهناك أنظمة غذائية أفضل وأكثر استدامة، بما في ذلك نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات أو نظام غذائي كامل أو نظام البحر الأبيض المتوسط أو نظام غذائي نباتي، أو يمكنك تجربة طريقة الصيام المتقطع.