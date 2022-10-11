علامات تحذيرية تدلل على الإصابة بسرطان الثدي

قد يجعلك الألم الحاد في ثديك تتساءلين عما إذا كان يمكن أن يكون هناك شيئًا خطيرًا، وغالبًا ما تكون التكتلات في الثدي هي أول ما يتم ملاحظته والذي يجعل البعض يسارع لمراجعة الطبيب.

وفي الواقع، على الرغم من أن سرطان الثدي لا يظهر أي أعراض بشكل عام في المرحلة المبكرة، إلّا أن اكتشافه في الوقت المناسب يمكن أن يحول قصة سرطان الثدي إلى قصة نجاة وشفاء، لذا سنتحدث من خلال هذه المقالة عن بعض العلامات التحذيرية التي تدل احتمالية الإصابة بسرطان الثدي.

علامات تحذيرية تدل على احتمالية الإصابة بسرطان الثدي

في وقت مبكر، قد تلاحظ بعض النساء تغيرًا في ثديها أو ألم طفيف غير طبيعي لا يزول، وتشمل العلامات المبكرة لسرطان الثدي ما يلي:

تغيرات في شكل الحلمة

ألم الثدي الذي لا يزول بعد الدورة

كتلة لا تزول بعد الدورة

إفرازات الحلمة من أحد الثديين يكون صافيًا أو أحمر أو بني أو أصفر

احمرار أو تورم أو تهيج الجلد أو الحكة والطفح الجلدي غير المبرر على الثدي

تورم أو كتلة تحت الذراع

وتشمل العلامات التي تحدث لاحقًا خلال سرطان الثدي ما يلي:

تراجع الحلمة إلى الداخل

تضخم ثدي واحد

كتلة موجودة تكبر

ضعف الشهية

فقدان الوزن

تضخم الغدد الليمفاوية في الإبط

عروق مرئية على الثدي

والجدير بالذكر أن وجود واحد أو أكثر من هذه الأعراض لا يعني بالضرورة أنك مصابة بسرطان الثدي، حيث يمكن أن يكون ذلك بسبب إفرازات الحلمة، أو عدوى بالثدي، والشخص الذي يمكنه أن يقيّم الأعراض والعلامات ويحسم الأمر هو الطبيب المختص فقط.

أسباب أخرى لألم الثدي

غالبًا ما يتم ربط الألم بشيء خاطئ، لذلك عندما تشعر بعض النساء بالألم في الثدي، غالبًا ما يفكرن مباشرة بسرطان الثدي، ولكن في الحقيقة نادرًا ما يكون ألم الثدي هو أول أعراض سرطان الثدي التي يمكن ملاحظتها، وقد تكون هناك العديد من العوامل الأخرى وراء هذا الألم، مثل:

تقلب الهرمونات بسبب الحيض

بعض حبوب منع الحمل

بعض علاجات الخصوبة

حمالة صدر غير مناسبة

الضغط العصبي

طرق تشخيص سرطان الثدي

عند زيارة الطبيب للتأكد من أسباب ألم الثدي فهناك اختبارات شائعة يتم الخضوع لها للتأكد ومن بينها:

الفحص البدني

سيقوم الطبيب بفحص الثديين وجلد الثديين، وكذلك سيتحقق من مشاكل الحلمة والإفرازات الخاصة بها، وقد يتحسس الطبيب أيضًا مناطق الثدي والإبط للبحث عن كتل.

التاريخ الطبي

سيطرح عليك الطبيب أسئلة حول تاريخك الصحي، بما في ذلك أي أدوية قد تناولتها، بالإضافة إلى التاريخ الطبي لأفراد الأسرة المباشرين.

الماموجرام

قد يطلب الطبيب تصوير الثدي بالأشعة السينية للمساعدة في التمييز بين الكتلة الحميدة والخبيثة

الموجات فوق الصوتية

يلجأ الطبيب لاستخدام الموجات فوق الصوتية (ألتراساوند) لإنتاج صورة لأنسجة الثدي

التصوير بالرنين المغناطيسي

قد يقترح الطبيب إجراء فحص بالرنين المغناطيسي بالتزامن مع اختبارات أخرى، وهذا اختبار تصوير آخر غير جراحي يستخدم لفحص أنسجة الثدي.

الخزعة

يتضمن ذلك إزالة كمية صغيرة من أنسجة الثدي لاستخدامها في الاختبارات.