كيف تأثرت دول الشرق الأوسط بالحرب الروسية الأوكرانية

ما زالت الحرب الروسية الأوكرانية تؤثر على الكثير من الدول وخاصة دول الشرق الأوسط ودول الخليج، وأصبحت للحرب تأثير متعدد الأبعاد، وتظهر آثار الحرب بشكل أساسي حتى اللآن في الجانب العسكري والسياسي، ومن خلال الأسطر التالية سوف نتحدث بالتفصيل عن مدى تأثر دول الشرق الاوسط والخليج بهذه الحرب، فلنتابع سويا.

تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على دول الشرق الأوسط

يوجد الكثير من التأثيرات التي تبعت الحرب الروسية الأوكرانية خلال الستة أشهر الماضية، وفيما يلي سنذكر أهم هذه التأثيرات:-

1- مصدرو الطاقة يستفيدون

لقد تأثرت أسعار تداول النفط بالحرب الروسية الأوكرانية وشهدث ارتفاع في أسعارها لأعلى مستوى لها لم يحدث منذ 14 عام، والذي ترتب عليه حدوث ارتفاع في معدل التضخم وكذلك الانكماش الاقتصادي، وذلك على مستوى دول العالم.

أما فيما يخص دول الخليج فقد عادت هذه الحرب بالنتائج الايجابية على هذه الدول، ويرجع السبب في ذلك في أنها عادت بأخبار سارة بالنسبة لارتفاع أسعار النفط وذلك بعد تعرضها للانخفاض خلال جائحة كورونا.

ومن الجدير بالذكر أن صندوق الدولي يتوقع أن دولالشرق الأوسط يتحقق ارتفاع في معدل عائدتها من النفط في الأربع أعوام القادمة وذلك بما يعادل 1.3 تريليون دولار أمريكي.

ويترتب على حدوث هذه الزيادة في معدل العائد السنوي ان دول الخليج سيكون لديها فائض في الميزانية، والذي لم تستطيع تحقيقه منذ 2014 .

ومن الجدير بالذكر ان الحرب الروسية الأوكرانية أتاحت فرص لهذه الدول على مدى عقود قادمة، حيث فضلت الكثير من الدول استيراد الغاز من روسيا من خلال أنابيب الغاز بدلا من أن تقوم باستيرادها من بعض الدول من خلال البحر.

التحالفات آخذة في التحول

بسبب حدوث تغير في طرق التجارة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية أدي إلى حدوث تغيير في التحالفات، حيث صرح مستشار الإمارات الدبلوماسي أنور قرقاش أن الحرب أثبتت أن النظام الدولي لم يعد كما كان أحادي القطب، هذا بالإضافة إلى أنه أكد على ان قوة الدولار الامريكي لم تستمر في تفوقها كثيرا.

وقد أضاف قرقاش أن أبو ظبي سوف تعيد تقييمات تحالفها، موضحا ان الهيمنة الغربية على الاقتصادي العالمي في أخر أيامها.

وقد صرح سفير الأمارات في احد زياراته للولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق إن العلاقات بينها وبين واشنطن تمر باختبار تحمل، وذلك بسبب انضمام الأمارات إلى الهند والصين في قرارها في الامتناع عن التصويت فيما يخص قرار مجلس الأمن، والذي يتعلق بالاولايات المتحدة الأمريكية وأدانتها لروسيا بسبب الحرب التي شنتها على أوكرانيا.

وعند إعادة التقييم للعلاقات مع الغرب نجد ان دولة الصين بدأت علاقتها في النمو، هذا بالإضافة إلى ان الأمارات أكدت على زيارة رئيس مجلسالنواب الامريكي للصين، والتي أكدت خلالها على أنها داعمة لموقف الصين وسياستها، والتي وصفها سفير الإمارات بانها زيارة مستفزة.

بينما فيما يخص السعودية ونظرتها للصين فإنها تنظر لها بأنها بديل عن الولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل جاهدة على تعزيز العلاقات بينها وبين بكين، هذا بالإضافة إلى أنها تعمل جاهدة على دراسة بيع النفط من خلال باليوان.

ومن المتوقع أن يقوم الرئيس الصيني برحلة إلى المملكة العربية السعودية خلال الأيام القادمة، والتي ستكون اول رحلة له خارجية منذ انتشار جائحة كورونا.

أزمات الغذاء والتضخم تزيد من حدة التوترات

من الجدير بالذكر أن الكثير من الدول على مستوي العالم شعرت بصعوبة في شحن الحبوب إليها منذ بدأ الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن تعتبر دول الشرق الأوسط هي الدول الأكثر تضرر من هذا الموضوع.

ويرجع السبب في زيادة حدة هذه التوترات ان ثلث حبوب القمح على مستوى العالم يتم الحصول عليها من روسيا وأوكرانيا، ومن الجدير بالذكر أن معظم دول الشرق الأوسط تعتمد على روسيا وأوكرانيا في أكثر من نصف واردتها من الحبوب.

ولقد تعرضت ليبيا التي تأثرت بالحرب بشكل كبير، وكذلك لبنان التي تمزقت من قبل بسبب تعرضها لضربة قوية من الاضطرابات في تصديرها للحبوب، بالإضافة إلى مصر والتي تعتبر أكبر مستورد للحبوب في استيراد القمح من هذه الدول.

ومن الجدير بالذكر أن تم استئناف الصادرات من الحبوب التي تتم من اوكرانيا في أواخر شهر يوليو للعام الجاري، وذلك بعد ان تم اتفاق بين الأمم المتحدة الأمريكية وموسكو وكييف، ومن الجدير بالذكر أنه منذ عقد ذلك الاتفاق حدث استقرار في أسعار المواد الغائية والتي كانت في زيادة مستمرة وعالية خلال الفترة الماضية.

ولكن حتى الآن ما زال يوجد الكثير من الشحنات المتوقفة التي من المفترض أن يتم شحنها لدول الشرق الأوسط.

ومن الجدير بالذكر أنه أول سفينة أبحرت وكانت محملة بالحبوب في أوكرانيا كانت في أول شهر أغسطس، والتي كان من المقرر أنها ستصل لبنان، ولكن في منصف الطريق غيرت السفينة اتجاهها ليكون إلى مصر، ويرجع السبب في ذلك في أن المستلمون اللبنانيون رفضوا استلام الشحنة.

وكان للحرب تأثير كبير في ارتفاع معدل التضخم، والذي أثر بشكل كبير على اقتصاد دول الشرق الأوسط والذي أصبح غير مستقر، حيث أنه بسبب حدوث ارتفاع كبير في أسعار السلع والمواد الغذائية في الكثير من الدول وخاصة إيران والعراق دفع خروج العديد من الناس إلى الشوارع والاحتجاج على هذه الأسعار.

وفي مصر كان للكثير من الشعب المصري وقفة احتجاجية قبل عقد مضى بسبب حدوث ارتفاع في أسعار السلع والمواد الغذائية، والتي كانت تحت شعار عيش حرية عدالة اجتماعية، والتي كان من أبرز نتائجها أنها أطاحت بالنظام بالكامل.

ومن الجدير بالذكر أن الكثير من الناس والأسر تعيش فترة صعبة في الحالة الاقتصادية لها، حيث أنها تشهد تآكل بشكل سريع في القدرة الشرائية لها.

الأقوياء يشعرون بجرأة أكثر

من الجدير بالذكر أن الاقليمين الذين تعرضوا للانتقاد قبل ذلك من قبل الغرب عادوا إلى وضع أفضل من ذي قبل، وعلى الرغم من أن الرئيس الامريكي بادين توعد بتحويل المملكة العربية السعودية إلى دولة منبوذة إلا انه قام بزيارتها الشهر الماضي، والعالم اعتبر أن رحلة بايدن بعد تصريحاته بتحويل السعودية إلى دولة منبوذة عالميا بمثابة اعتراف رسمي من الولايات المتحدة الأمريكية بقدر السعودية في الاقتصادي العالمي.

وذلك أمل من الولايات المتحدة أن السعودية قد تقوم بخفض معدل التضخم العالمي، وتعمل على زيادة انتاجها من النفط، وذلك قبل عقد الانتخابات الامريكية النصفية، والمقرر لها في شهر نوفمبر.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الخطوة فشلت فشل ذريع، حيث ن شركة أوبك بلس والتي مسؤلة عنها المملكة العربية السعودية قامت بزيادة انتاجها بشكل متواضع، والتي قال عنها المحللون أنها تعدبمثابة صفعة على الوجه لبايدن.

فيما سبق قدمنا لكم كل ما هو متعلق بتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على دول الخليج ودول الشرق الأوسط، والتي أثرت في ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، هذا بالإضافة إلى ارتفاع معدل التضخم.