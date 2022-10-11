بالفيديو اعتباراً من الليلة: أهالي شعفاط يقررون العصيان أمام الاحتلال ويخرجون بمسيرات غاضبة

قرر أهالي مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، اليوم الثلاثاء 11/10/2022، إعلان العصيان المدني اعتباراً من الليلة أمام قوات الاحتلال "الإسرائيلي"

وقال بيان لأهالي المخيم، أنه لن يكون هناك خروج لأي عامل خارج حدود المخيم ويبلغ عددهم نحو 30 ألف عامل يعملون في قطاعات مختلفة بالداخل المحتل.

كما قرر أهالي مخيم شعفاط عدم التعامل مع الاحتلال بأية وسيلة حتى يتم رفع الحصار عن المخيم وعودة الأمور إلى ما قبل السبت.

وخرج أهالي مخيم شعفاط في مسيرة كبيرة داخل المخيم عقب اجتماعهم لإقرار الخطوات للأيام القادمة.

ومنذ 72 ساعة، يحاصر الاحتلال مخيم شعفاط ويشدد من خناقه على المخيم، بعد عملية بطولية قتلت فيها مجندة "إسرائيلية"، مساء السبت، وأصيب اثنان آخران، حيث أطلق مقاوم فلسطيني النار على حاجز مخيم" شعفاط" في القدس المحتلة.

وفيما يلي بنود العصيان المدني:

١- تعطيل مدارس مخيم شعفاط .

٢- دعوة مدارس القدس للإضراب والاغلاق ومطالبة لجان اولياء الامور في مدينة القدس بوقفه احتجاجية بعد حاجز مخيم شعفاط الساعة العاشرة صباحا .

٣- يمنع استعمال السيارات بعد الساعة العاشرة مساءا الا للحالات الطارئة .

٤- اغلاق المحلات يوم غد الاربعاء .

٥- ندعو وسائل الاعلام لتغطية وقفة احتجاجية لما يحصل لأهالي المخيم الساعة العاشرة صباحا.

٦-عدم خروج العمال للعمل ابتداءً يوم غد الاربعاء كعنوان للكرامة.