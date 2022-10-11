عمليتا إطلاق نار صوب سيارة مستوطنين و قوة للاحتلال في قلقيلية ونابلس

أفاد الإعلام العبري، بأن مركبة للمستوطنين تعرضت لإطلاق نار مساء اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، قرب "كدوميم" شرق قلقيلية في الضفة المحتلة.

وقال إعلام الاحتلال: أنباء أولية عن إطلاق نار تجاه مركبة مستوطنين قرب مستوطنة "كدوميم" المقامة على الطريق بين نابلس وقلقيلية، دون وقوع إصابات.

وفي نابلس، استهدف مقاومون فلسطينيون بالرصاص قوة من جيش الاحتلال عند مفرق بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر عبرية، بأن قوة من جيش الاحتلال تعرضت لاطلاق نار من فلسطينيين قرب مفرق بلدة بيتا جنوب الضفة، فيما لم تتحدث عن وقوع إصابات في صفوف جنوج الاحتلال

وتشهد الضفة الغربية المحتلة في الآونة الأخيرة تصاعداً كبيراً في عمليات المقاومة، رداً على انتهاكات الاحتلال المتصاعدة.





يتبع..