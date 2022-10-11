إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال واعتقال شاب والتنكيل بشقيقه في الخليل

أصيب عدد من المواطنين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، وسط مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وكرت مصادر محلية، أن عدداً من الشبان أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت في منطقة باب الزاوية، مضيفا أن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح المباني والمحال التجارية في المنطقة، وعرقلوا حركة المتسوقين والمارة.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سفيان مروان هديب من المدينة واعتدت بالضرب المبرح على شقيقه، ما تسبب بإصابته بجروح وكدمات نقل على إثرها إلى المستشفى.

كما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من الخليل وعملت على حماية وتسهيل اقتحامات المستوطنين للحرم الإبراهيمي وعدد من المناطق الأثرية في المدينة.