مخابرات السلطة تُفرج عن المحرر مصطفى الشيباني من جنين

أفرج جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة عن الأسير المحرر مصطفى شحادة الشيباني (40 عامًا) أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي من بلدة عرابة في جنين بالضفة المحتلة بعد توقيفه لـ 5 أيام.

وكان جهاز المخابرات العامة اعتقل المحرر الشيباني بتاريخ 7 أكتوبر الجاري بعد مداهمة منزله في بلدة عرابة واختطافه، وهو أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال 8 أعوام ويعاني من عدة أمراض.

الجدير بالذكر أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملة اعتقال وملاحقة كوادر المقاومة وحركة الجهاد الإسلامي في محافظات الضفة، دون الكشف عن مصيرهم أو الاستجابة لمطالب الإفراج عنهم، والتوقف عن سياسة الاعتقال السياسي.



