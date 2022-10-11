أفضل قرى الساحل الشمالي لعام 2022

يعتبر الساحل الشمالي أحد أبرز الوجهات السياحية داخل مصر والذي ينجذب إليه الكثير من السياح الأجانب لما يحتويه من معالم سياحية متميزة وشواطئ ذات مياه فيروزية هادئة، ورمال بيضاء وسماء زرقاء، لكن تعدد القرى السياحية في الساحل الشمالي منها ما يتناسب مع العائلات والتجمعات لفترة، ومنها ما هو ملائم لزيارة اليوم الواحد، وسوف نوفر اليوم من خلال موقع لاكوستا العقارية قائمة بأبرز قرى الساحل الشمالي بالترتيب.

قرى الساحل الشمالي القديم بالترتيب واسعارها:

1قرية ريماس الساحل الشمالي في الكيلو 78 طريق الإسكندرية مطروح والتي تشتمل على شاليهات وفيلات وشقق بأسعار تبدأ من 1500 جنيه للإيجار، و1.850.000 جنيه لتملك الشاليهات.

2قرية كروان الساحل الشمالي في الكيلو 70 طريق الإسكندرية مطروح والتي توفر العديد من الشاليهات والفيلات والشقق السكنية بأسعار تبدأ من 1000 جنيه لليوم الواحد، و 800.000 جنيه لبيع الشاليهات.

3قرية سوميد الساحل الشمالي في الكيلو 89.5 طريق الإسكندرية مطروح والتي تطرح وحدات من نوع الشاليهات والفيلات بأسعار للإيجار تبدأ من 1000 جنيه لليوم الواحد، وبينما يبلغ متوسط سعر شاليهات للبيع من 1.000.000 جنيه مصري.

4.قرية جولدن بيتش الساحل الشمالي في الكيلو 25 طريق الإسكندرية مطروح والتي توفر وحدات شاليهات وفيلات بسعر بيع للشاليهات يبدأ من 1.500.000 جنيه.

5قرية رمسيس في الساحل الشمالي والتي تقع في الكيلو 45 طريق الإسكندرية مطروح الصحراوي وتتألف من وحدات بأنماط شاليهات وفيلات بإيجار لليوم الواحد يبدأ من ألف جنيه، وسعر بيع للشاليهات يبدأ من 900 ألف جنيه مصري.

دليل قري الساحل الشمالي الجديد

يفضل البعض المكوث في الساحل الشمالي الجديد مثل منطقة سيدي عبد الرحمن ورأس الحكمة والعلمين، لما يتمتع به من أجواء هادئة بعيدة عن زحام الساحل الشمالي القديم، ويمكن توضيح أبرز قري الساحل الشمالي الجديد فيما يلي:

1قرية فوكا باي الساحل الشمالي والتي تقع في الكيلو 211 طريق الإسكندرية مطروح الصحراوي في منطقة رأس الحكمة، وتطرح العديد من أنواع الوحدات التي منها فيلات وشاليهات وتاون وتوين هاوس بأسعار تبدأ من 2.500.000 جنيه.

2بو ساندس الساحل الشمالي والتي تقع في الكيلو 121.5 طريق الإسكندرية مطروح الصحراوي بمنطقة سيدي عبد الرحمن، وتطرح وحدات للبيع من أنماط شقق وفيلات وشاليهات بأسعار تبدأ من 1.250.000 جنيه مصري.

3جولف بورتو مارينا الساحل الشمالي والتي تقع في الكيلو 110 طريق الإسكندرية مطروح بمنطقة العلمين، وتوفر لعملائها وحدات من نوع الشقق الفندقية والفيلات والشاليهات بأسعار تبدأ من 1700جنيه لإيجار اليوم الواحد، و700 ألف جنيه لبيع الشاليهات.

4هاسيندا باي الساحل الشمالي والتي تقع في الكيلو 124 طريق الإسكندرية مطروح الصحراوي بمنطقة سيدي عبد الرحمن، وتشتمل على وحدات من نوع شاليهات وفيلات وتوين هاوس بأسعار لإيجار اليوم الواحد تبدأ من 4000 جنيه، أما سعر بيع الشاليهات يبدأ من 1.100.000 جنيه.

5قرية جيفيرا الساحل الشمالي والتي تقع في الكيلو 200 طريق الإسكندرية مطروح الصحراوي في منطقة سيدي عبد الرحمن، وتطرح وحدات من نوع استوديوهات وشقق فندقية وفيلات وشاليهات وتوين هاوس وذلك بأسعار لبيع الشاليهات يبدأ من 1.470.000 جنيه.