الإعلام العبري ينشر اسم وصورة قتيل عملية "شافي شمرون"

كشف الإعلام العبري، اليوم الثلاثاء 11/10/2022، عن اسم قتيل عملية "شافي شمرون" البطولية، غرب نابلس شمال الضفة المحتلة.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه سمح بنشر اسم قتيل عملية شافي شمرون اليوم وهو الرقيب أول في غفعاتي "عيدو باروخ" 21 عامًا من سكان غديرا.

وكان جيش الاحتلال أعلن، مقتل جندي "إسرائيلي" متأثراً بإصابته في عملية فدائية قرب مستوطنة "شافي شمرون" غرب نابلس شمال الضفة المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "سُمح بالنشر: مقتل جندي من (الجيش الإسرائيلي) ظهر اليوم في عملية إطلاق نار قرب شافي شمرون".

بدورها، قالت مصادر عبرية:" إن الجندي القتيل قرب مستوطنة (شافي شمرون) يعمل ضمن لواء جفعاتي، والمــقــاوم أطلق 5 رصاصات من المركبة المسرعة قبيل انسحابه".

وبينت المصادر العبرية أن الجندي الذي قتل في عملية نابلس، هو الرابع خلال الشهر الحالي ويدعى عيدان باروخ (21عاماً) برتبة رقيب أول في جيش الاحتلال.