الجهاد الإسلامي بغزة تستقبل وفودا فصائلية مهنئة بالانطلاقة الجهادية الـ 35

استقبلت حركة الجهاد الإسلامي في غزة، اليوم الثلاثاء 11/10/2022 ، وفودا من فصائل المقاومة الفلسطينية جاءت للتهنئة بالذكرى ال35 لانطلاقة الحركة.

وكان في استقبال الوفد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي أ. خالد البطش وعدد من قيادات الحركة بينهم الشيخ خضر حبيب والناطق باسم الحركة طارق سلمي.

وقدم وفد فصائل المقاومة التهاني بالانطلاقة الجهادية الـ 35 ، معربا عن تقديره لما قدمته حركة الجهاد من إنجازات كبيرة وتضحيات خلال مسيرتها المباركة .

وأكدت فصائل المقاومة على اعتزازها بالعلاقة مع حركة الجهاد الإسلامي التي لها دور مركزي وطليعي في قيادة مشروع المقاومة.

بدوره رحب رئيس دائرة العلاقات الوطنية بالحركة أ. خالد البطش بوفد فصائل المقاومة الفلسطينية ، وأكد في سياق حديثه على أن مشروع تحرير فلسطين هو تتويج لمشروع حضاري كبير، مشددا على ضرورة أن تتكامل الجهود من أجل دحر الاحتلال عن أرض فلسطين.

من جهة ثانية، استقبلت حركة الجهاد الإسلامي بمكتبها في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، وفدا من حركة الأحرار برئاسة أمينها العام خالد أبو هلال، الذي قدم التهاني بمناسبة الذكرى الـ 35 لانطلاقة الحركة.

وكان في استقبال وفد حركة الأحرار، أ. خالد البطش وعدد من قيادات الحركة بينهم الشيخ خضر حبيب والناطق باسم الحركة طارق سلمي.

ووجه أمين عام حركة الأحرار خالد أبو هلال التحية لقيادة حركة الجهاد الإسلامي ومجاهديها وعلى رأسهم القائد المجاهد زياد النخالة، مستذكراً العديد من المواقف التي سجلتها حركة الجهاد الإسلامي خلال مسيرتها المباركة.

وأكد أمين عام حركة الأحرار على عمق العلاقة بين المكونات الوطنية ، وأثر هذه العلاقة في تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني.

من جانبه رحب رئيس دائرة العلاقات الوطنية أ. خالد البطش بأمين عام حركة الأحرار والوفد المرافق له، وأكد في حديثه على تمسك حركة الجهاد بالمقاومة وأنها لن تلقي السلاح وستواصل العمل مع كل شركاء المقاومة على إفشال مخططات وسياسات العدو وستبقي جذوة المقاومة مستمرة ومشتعلة حتى تحرير كامل أرض فلسطين.