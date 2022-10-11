غزة: فعالية بحرية نصرةً للأسرى في سجون الاحتلال

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:40 م
11 أكتوبر 2022
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نظمت الفصائل الفلسطينية في غزة مساء اليوم الثلاثاء 11/10/2022 فعالية بحرية من أجل نصرة شعبنا في القدس والضفة الغربية المحتلتين وكذلك دعماً وإسناداً للأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

من جهته، قال القيادي في الجهاد الإسلامي خضر حبيب في كلمة له نيابةً عن الفصائل خلال الفعالية "نحن هنا لنؤكد حقنا في أرضنا وبحرنا".

وطالب القيادي في الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة برفع الظلم عن الشعب الفلسطيني.

من ناحيته، قال عضو المكتب السياسي بحركة حماس سهيل الهندي: إن المسجد الأقصى برميل بارود سينفجر في وجه المحتل وأيدينا على الزناد وسنلتحم قريبًا مع مقاومي الضفة والقدس.

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تظاهرة شعبية عند السياج الفاصل شمال غرب قطاع غزة (13).JPG
 

 

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