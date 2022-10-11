"لجان المقاومة" تشيد وتبارك عملية إطلاق النار في نابلس

باركت لجان المقاومة في فلسطين، مساء اليوم الثلاثاء، وأشادت بعمليات إطلاق النار البطولية في نابلس جبل النار والتي أدت إلى مقتل جندي صهيوني قرب شافي شمرون.

وقالت اللجان في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إن هذه العمليات البطولية تأتي ردا حقيقيا وفعليا على تدنيس المسجد الأقصى وحرق القرءان الكريم من قبل المجرمين والمتطرفين الصهاينة".

ووجهت اللجان التحية للسواعد والبنادق المقاومة في مجموعات عرين الأسود في نابلس جبل النار وكتيبة جنين المجاهدة ، داعية كافة ثوارنا ومقاومينا في القدس والضفة والداخل الفلسطيني

وأعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، عن مقتل جندي "إسرائيلي" متأثراً بإصابته في عملية فدائية قرب مستوطنة "شافي شمرون" غرب نابلس شمال الضفة المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "سُمح بالنشر: مقتل جندي من (الجيش الإسرائيلي) ظهر اليوم في عملية إطلاق نار قرب شافي شمرون".

يذكر أن عملية إطلاق النار التي وقعت اليوم تأتى بعد ثلاثة أيام من عملية إطلاق النار قرب شعفاط والتي أدت لمقتل مجندة "إسرائيلية" وإصابة جندي بحالة خطيرة.