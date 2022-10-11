الاحتلال يعترف بمقتل أحد جنوده بعملية إطلاق نار في نابلس

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، عن مقتل جندي "إسرائيلي" متأثراً بإصابته في عملية فدائية قرب مستوطنة "شافي شمرون" غرب نابلس شمال الضفة المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "سُمح بالنشر: مقتل جندي من (الجيش الإسرائيلي) ظهر اليوم في عملية إطلاق نار قرب شافي شمرون".

وأفادت مصادر عبرية بأن: "الجندي القتيل قرب مستوطنة (شافي شمرون) يعمل ضمن لواء جفعاتي، والمــقــاوم أطلق 5 رصاصات من المركبة المسرعة قبيل انسحابه".

وقال إعلام الاحتلال: إن الجندي الذي قتل في عملية نابلس قبل قليل هو الرابع خلال الشهر الحالي

يشار إلى أن صحيفة يديعوت اليوم الثلاثاء 11/10/2022، أعلنت ظهر اليوم عن إصابة جندي بجروح طفيفة في يده جراء عملية إطلاق نار عند مفرق غانوت قرب مستوطنة شافي شمرون.

وقالت القناة "12" العبرية: إن المصاب هو جندي في عملية إطلاق النار التي استهدفت قوة عسكرية "إسرائيلية" كانت تحرس مسيرة للمستوطنين قرب مستوطنة "شافي شمرون" غرب نابلس.

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال استنفرت في المكان وبدأت بحملة تفتيش في محيط منطقة عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "شافي شمرون" غرب نابلس.

وشرعت قوات الاحتلال لإغلاق حاجز حوارة ودوار يتسهار.

وتأتي عملية إطلاق النار بعد اقل من اسبوع من عملية إطلاق النار قرب شعفاط والتي أدت لمقتل مجندة وإصابة أخر بحالة خطيرة.