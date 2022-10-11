هل تغني جرعة كورونا الداعمة عن تلقي لقاح الإنفلونزا؟

قالت الإرشادات الصحية ببريطانيا " إن جرعة لقاح كورونا الداعمة لا تحمي من الإنفلونزا، داعية إلى الحصول على اللقاحين لتقليل فرص الإصابة بالمرض والحاجة إلى العلاج في المستشفى".

وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة :" إن الحصول على اللقاحين معا لا يقلّل من فعالية أي منهما، ولا يضر بالمتلقي، فاستقبال جسم الإنسان للقاحين معا آمن تماماً، لكن الشخص قد يشعر بالوهن قليلا بعد تلقي لقاحين بفترات متقاربة، وهذا يعني أن الجسم يكتسب مناعة".

ويساعد الحصول على اللقاح المريض ويقلص الضغط عن الكوادر الطبية التي تواجه عادة ضغوطًا شديدة في الفترة التي تسبق موسم الشتاء.

وتودي الإنفلونزا في إنجلترا في المتوسط بحياة 11000 شخص كل شتاء، فيما تشير الأبحاث الطبية في بريطانيا إلى أن البالغين يقللون من أهمية التهديد المشترك لكوفيد 19 والإنفلونزا معا.

وحذرت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا من احتمال ارتفاع الإصابات بالإنفلونزا هذا الشتاء بالتزامن مع استمرار أو ارتفاع حالات كورونا بسبب برودة الطقس وغياب إجراءات التباعد الجسدي، خاصة أن الناس عادة يقضون وقتا أطول في الشتاء في الأماكن المغلقة وهذا يسهل انتشار الفيروسات.