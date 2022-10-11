الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للقيادي جرار

جددت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، الاعتقال الإداري للقيادي في حركة حماس الأسير عبد الجبار جرار لأربعة شهور جديدة.

وقالت عائلة القيادي جرار :" إن محكمة الاحتلال قررت تمديد اعتقال الشيخ عبد الجبار للمرة الثالثة على التوالي، قبل يومين من موعد الإفراج عنه والذي كان مقرراً يوم الخميس القادم 13-10-2022".

وكانت محكمة الاحتلال في سالم قد أنهت يوم الخميس الماضي، التحقيق مع القيادي جرار، ورفضت قضية تلقيه أموالاً عام 2018 لضعف البينة.

ويعاني جرار (56 عاماً) من وضع صحي صعب بسبب التهاب حاد بوتر قدمه اليسرى، ولا يقوى على السير أو الوقوف إلا بعكاز، كما أنه لا يستطيع ثني ركبته.

واعتقل الاحتلال القيادي جرار من منزله في مدينة جنين في 15/2/2022، أمضاها في سجن النقب.

وجاء اعتقاله الأخير بعد 83 يوماً فقط من اعتقال سابق أمضى خلاله عاما كاملا في الاعتقال الإداري، علماً بأنه قضى 13 عاماً من عمره أسيراً في سجون الاحتلال على فترات متفاوتة.

والقيادي عبد الجبار جرار، مواليد عام 1966 في قرية الجديدة بمحافظة جنين، وهو متزوج ولديه ولدان وبنتان.

ولا يزال الاحتلال يمنعه من السفر منذ فترة طويلة، كما اعتقل ولديْه أكثر من مرة، واعتقلته الأجهزة الأمنية في الضفة مرات عدة تعرض خلالها للتعذيب.

وفقد القيادي جرار شقيقه عبد الفتاح الجرار خلال اعتقاله الأخير إثر إصابته بفيروس كورونا، كما فقد عددا من إخوانه المقربين في قيادة حماس ورفاق دربه في الجهاد والمقاومة وأبرزهم القيادي عمر البرغوثي والقيادي وصفي قبها.