لافروف للولايات المتحدة: لا داعي لكذبكم بشأن موضوع المفاوضات معنا!

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المزاعم الأمريكية بأن موسكو لا تستجيب لطلب إجراء محادثات لتسوية الصراع في أوكرانيا بالكذب، مؤكدا أن موسكو لم تتلق أي مقترحات جدية بهذا الشأن.

وجاءت تصريحات لافروف بعد أن قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، إنه يجب البحث عن طريقة للخروج من أزمة أوكرانيا من خلال الدبلوماسية، لكن واشنطن لا ترى "نوايا جادة" من جانب روسيا للتفاوض مع كييف.

وقال لافروف في مقابلة أجرتها معه قناة "روسيا 1" اليوم الثلاثاء: "إنها كذبة. لم نتلق أي عروض جادة لإجراء اتصالات".

وتابع: "كانت هناك مقترحات عدة لم تتسم بقدر كبير من الجدية.. ولم يكن ردنا عليها سلبيا، لكننا عرضنا صياغة مقترحات محددة يرغب بعض الأشخاص في الاتصال بنا بشأنها من خلال اتصالات غير مباشرة. عندها، لم نتلق توضيحات أكثر تحديدا من أحد. لذلك لا داعي للكذب".

وذكر لافروف في إشارة إلى محادثات مارس الماضي مع أوكرانيا، إلى أن روسيا ردت بشكل إيجابي على طلب كييف للحوار، لكنها لم تستجد إجراء محادثات مع أوكرانيا.

وبشأن "حظر" الرئيس الأوكرني فلاديمير زيلينسكي التفاوض مع موسكو، قال لافروف إنه مثلما "منع زيلينسكي نفسه" من إجراء المفاوضات مع روسيا، فقد "ينسى" ذلك فيما بعد – حسب مزاجه عندما يصحى في ذات صباح أو حسب رسائل تأتيه من لندن أو واشنطن".