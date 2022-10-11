خريشة: الاحتلال يعيش قلقًا وارتباكًا نتيجة تصاعد المقاومة بالضفة

أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، اليوم الثلاثاء، على أن الاحتلال يعيش حالة من القلق والارتباك نتيجة تصاعد عمليات المقاومة ردًا على جرائم الاحتلال.

وقال خريشة إن الوضع يتجه إلى انتفاضة مسلحة في الضفة المحتلة، ومقاوم فلسطيني قادر على إفشال ما يخطط له قادة الاحتلال.

وأضاف أنه كلما زادت المقاومة كلما زاد عزل القادة المتنفذة في السلطة، مشيرًا إلى أن السلطة غائبة عن المشهد وما زالت تراهن على المفاوضات التي لن تجدي نفعا.

وشدد على أن "الرهان لا بد أن يكون على شعبنا وليس على السلطة".

وأشاد بالمرابطين في المسجد الأقصى، مؤكدًا أنهم يشكلون حالة من التحدي ضد المستوطنين الذين يدنسون المسجد الأقصى، والمقدسيون قادرون على حماية المسجد الأقصى والدفاع عنه.

وأصيب جندي إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "شافي شمرون" المقامة على أراضي المواطنين غرب نابلس.

وجاءت عملية إطلاق النار بعد إعلان مجموعات "عرين الأسود" عن إطلاق سلسلة "أيام الغضب" ردًا على العدوان الإسرائيلي في القدس والمسجد الأقصى.

وشهدت الضفة الغربية ارتفاعا ملحوظا في أعمال المقاومة الفلسطينية بجميع أشكالها خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث رصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" (833) عملا مقاوما، أدت لمقتل إسرائيلي واحد وإصابة (49) آخرين، بعضهم بجراح خطرة.

وتصاعدت عمليات الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال، حيث بلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (75) عملية، (30، 28) عملية منها في جنين ونابلس على التوالي.