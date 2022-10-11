"الدفاع الروسية" تعلن إسقاط 7 طائرات مسيرة أوكرانية و15 قذيفة من طراز "هيمارس"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال اليوم الماضي 7 طائرات مسيرة أوكرانية و 15 قذيفة من طراز "هيمارس" وستة صواريخ مضادة للرادار من طراز "هارم".

وقالت الوزارة في بيان لها:" في الجو، تم تدمير سبع طائرات دون طيار، بما في ذلك مركبة هجومية واحدة من طراز Switchblade-600، في الجو، خلال يوم واحد في مناطق بلاغوداتنوي وكروبيفنيتسكوي ونيكولسكوي وبيتريفسكي من جمهورية دونيتسك الشعبية وشيروكايا بالكا وميلوفو و بوروزينسكوي من مقاطعة خيرسون".

بالإضافة إلى ذلك، أسقط الدفاع الجوي الروسي خلال النهار 15 قذيفة من منظومة إطلاق الصواريخ "هيمارس" وستة صواريخ "هارم" المضادة للرادار في مقاطعة خيرسون.

كما أضافت الدفاع الروسية :" إن القوات الأوكرانية فقدت نحو 120 جنديا في يوم واحد، عند محاولتها الهجوم في اتجاهات مختلفة في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتابعت: "في اتجاه كوبيانسك، قام العدو، بمساعدة سريّتين، بمحاولة فاشلة لمهاجمة مواقع القوات الروسية في اتجاهات منطقة كراخمالنوي يفي في مقاطعة خاركوف و ستلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية. نتيجة لتلك الإجراءات النشطة لقواتنا، تم إرجاع العدو إلى مواقعه الأصلية".

ودمرت القوات المسلحة الروسية قاعدتي وقود أوكرانيتين في منطقة دنيبروبتروفسك ومستودع ذخيرة بصواريخ "هيمارس" في جمهورية دونيتسك الشعبية، وجاء في بيان الوزارة: "دُمرت قاعدتان لتخزين وقود المعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق مدينتي دنيبروبيتروفسك وبافلوغراد في دنيبروبيتروفسك، خمسة مستودعات للذخيرة والصواريخ وأسلحة المدفعية، بما في ذلك المجموعة الموحدة للقوات المسلحة الأوكرانية "بريموري" بالقرب من مدينة نيكولاييف. في منطقة بريدتيتشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مستودع ذخيرة بصواريخ لأنظمة هيمارس الأمريكية لإطلاق الصواريخ المتعددة".

بالإضافة إلى ذلك، خلال اليوم الماضي، ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش والقوات الصاروخية والمدفعية موقع قيادة اللواء الآلي 66 للجيش الأوكراني في منطقة نوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك 46 وحدات مدفعية في مواقع إطلاق نار وقوى بشرية ومعدات عسكرية في 156 منطقة.