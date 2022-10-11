نجم ليفربول السابق: صلاح لا ينصف نفسه ولا الفريق.. ويجب استبعاده

وجه جون ألدريج، نجم ليفربول السابق، انتقادا للمصري محمد صلاح، جناح الريدز، على مستواه في الموسم الحالي.



وقال ألدريج، في مقال نشره على شبكة "ليفربول إيكو": "أنا من أكبر مشجعي صلاح، لكنه يحتاج إلى الاستبعاد، لأنه لا ينصف نفسه ولا ينصف الفريق".



وأضاف: "لا يهم إذا كنت صلاح أو كريستيانو أو ميسي. في تلك المرحلة يجب أن تستبعد من أجل مصلحتك. لا أعرف إذا كان كلوب يستطيع فعل ذلك الآن بعد أن أصيب دياز".



وتابع: "مو ليس الوحيد الذي يجب استبعاده من التشكيلة.. لا تفهمونني خطأ. هناك الكثير من اللاعبين دون المستوى وقد كانوا كذلك منذ فترة. يحاول المدرب إقناعهم باللعب من خلال الولاء له، لكن أيضًا ليس لديه الكثير من البدائل".



وختم: "لا يمكنك خوض مباريات أخرى مثل آخر مباراتين، لقد احتاج الفريق إلى تسجيل 4 أهداف كي يفوز. أمام برايتون كان ينبغي أن يفوزوا بثلاثة أهداف فقط، بينما كانوا سيتعادلون مع آرسنال إذا زاروا الشباك 3 مرات!".