أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11-10- 2022، ونقدم لكم فيوكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال أسعار الذهب في مصر وهي من الموضوعات الهامة التي يبحث عنه الكثير من المختصين، وفي هذه الأوقات يبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الذهب في مصر، وخاصة من المقبلين على الزواج والتجار لمعرفة التغييرات التي تطرأ على أسعار الذهب، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11-10- 2022، ولمعرفة الأسعار نرجو من سيادتكم متابعة المقال حتى النهاية.

أسعار الذهب في مصر

استمرت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11-10-2022 في صعودها ليقفز عيار 21 بنحو 13 جنيها.

أسعار كافة عيارات الذهب في مصر

عزز سعر جرام الذهب عيار 24 مكاسبه اليوم الثلاثاء ليقفز إلى 1249.25 جنيه مقابل 1234.25 جنيه خلال تعاملات أمس، بحسب منصة "آي صاغة" لرصد أسعار الذهب بمصر.

وقفز سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق) إلى 1093 جنيها مقابل 1080 جنيها خلال تعاملات اليوم السابق.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم ليسجل 936.75 جنيه مقابل 925.75 جنيه خلال تعاملات أمس.

وصعد سعر الذهب اليوم في مصر عيار 14 إلى مستوى 728.75 جنيه، مقابل 720 جنيها خلال تعاملات اليوم السابق.

سعر الجنيه الذهب في مصر

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر إلى 9750 جنيها مقابل 9590 جنيها خلال تعاملات اليوم السابق.





أسعار الذهب عالميا

وعالميا، لازال الدولار القوي يضغط على المعدن النفيس بدعم من توقعات رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.