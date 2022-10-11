بالصور  أفضل 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم

كشفت مجلة "فور تو فور" الإنجليزية عن أعظم 100 لاعب في العالم بتاريخ كرة قدم.

ووقع الاختيار على اللاعبين الأكثر تأثيرا في عصرهم والأكثر تميزا، واللاعبين الذين أذهلوا العالم بموهبتهم وإنجازاتهم.

وسنقدم لكم في هذا التقرير أفضل 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم على الإطلاق.

10 - البرازيلي رونالدو نازاریو





سجل مهاجم برشلونة وريال مدريد السابق 420 هدفا خلال مسيرته الفنية، كما حصد لقب كأس العالم مرتين والكرة الذهبية مرتين أيضا.

واحتل صدارة هدافي كأس العالم منذ نسخة 2006 برصيد 15 هدفا، وحتى كسر رقمه في 2014 من قبل ميروسلاف كلوزه.

وتعد واحدة من أعظم لحظاته الفردية عندما سجل ثنائية في شباك ألمانيا بنهائي كأس العالم 2002.

مجلة إنجليزية تختار أفضل اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة.. وأنت ما رأيك؟

9- الهنغاري فيرينتس بوشكاش





وصل أسطورة ريال مدريد وقائد منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم 1958، والتى خسرها منتخب بلاده بثلاثية مقابل هدفين، سجلهما بوشكاش.

ومثل بوشكاش منتخب إسبانيا في كأس العالم 1962 بعد الحصول على الجنسية الإسبانية.

وتعد أبرز لحظات مسيرته عندما سجل أربعة أهداف في الشوط الثاني أمام آينتراخت فرانكفورت ليقود ريال مدريد لتحقيق دوري أبطال أوروبا بالفوز بنتيجة 7-3 في هامبدن بارك عام 1960.

مجلة إنجليزية تختار أفضل اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة.. وأنت ما رأيك؟

8- الألماني فرانز بيكنباور

حصل قيصر الكرة الألمانية وأحد المدافعين القلائل الأكثر شعبية بين جماهير كرة القدم، على الكرة الذهبية مرتين، وقاد منتخب بلاده للفوز ببطولة كأس العالم مرة، كما حقق لقب كأس الأمم الأوروبية مرتين، والدوري الألماني خمس مرات، ودوري أبطال أوروبا ثلاث مرات.

وتعتبر أبرز لحظات مسيرته في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1976 عندما قاد بايرن ميونخ للتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي في تاريخهم على حساب سانت إيتيان.

مجلة إنجليزية تختار أفضل اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة.. وأنت ما رأيك؟

7- الإنجليزي جورج بيست





ظهر لأول مرة مع مانشستر يونايتد في أبريل 1963 وبحلول عام 1968، فاز مرتين بلقب الدوري الإنجليزي مسجلا 32 هدفا في 53 مباراة في 67-68 بالإضافة للتتويج بدوري أبطال أوروبا.

وتوفى اللاعب المثير للجدل في عام 2005، عن عمر يناهز 59 عاما إثر أمراض تتعلق بإدمانه الكحول، الذي تسبب في ابتعاده عن كرة القدم مبكرا.

ويعد أدائه في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1968 ضد بنفيكا أحد أسباب فوز فريقه 4-1، وكان أول لقب لنادي إنجليزي في تاريخ المسابقة.

مجلة إنجليزية تختار أفضل اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة.. وأنت ما رأيك؟

6- الهولندي يوهان كرويف





ساهم الأب الروحي لكرة القدم الشاملة، ولاعب الوسط الهولندي، في تشكيل الفلسفة الكروية لنادي برشلونة، كلاعب ثم كمدرب.

اللاعب الملقب ببيليه الأبيض أظهر قدراته القيادية، في رفضه المشاركة بكأس العالم 1978 والذي أقيم في الأرجنتين معترضا على ديكتاتورية حكم البلاد.

وقدم كرويف لوحة فنية أمام السويد، بالدوران المذهل بالكرة من أمام يان أولسون في كأس العالم 1974.

مجلة إنجليزية تختار أفضل اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة.. وأنت ما رأيك؟

5- الفرنسي زين الدين زيدان





أحد أساطير كرة القدم الفرنسية، ونجم ريال مدريد لاعبا ومدربا، حل في المركز الخامس بترتيب صحيفة "فور تو فور" الإنجليزية.

توج زيدان بالعديد من البطولات الكبرى خلال مسيرته كلاعب وكمدرب.

وتعد أفضل لحظاته، أدائه الفردي في ربع نهائي كأس العالم 2006 ضد البرازيل حيث قدم زيدان واحدا من العروض الرائعة على الإطلاق.

مجلة إنجليزية تختار أفضل اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة.. وأنت ما رأيك؟

4- البرازيلي بيليه





أصبح النجم البرازيلي في سن ال 17 أصغر لاعب يشارك في نهائي كأس العالم عام 1958، وسجل ست مرات خلال البطولة، بما في ذلك ثلاثية في نصف النهائي وهدفيين أخريين في النهائي.

وخلال مسيرته حصل على بطولة كأس العالم ثلاث مرات.

وتعد أبرز لحظات مسيرته في 19 نوفمبر 1969 عندما سجل هدفه رقم 1000 من ركلة جزاء في مباراة ضد فاسكو دا جاما على ملعب ماراكانا.

مجلة إنجليزية تختار أفضل اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة.. وأنت ما رأيك؟

3- البرتغالي كريستيانو رونالدو





الأسطورة البرتغالية حقق الكثير من البطولات وكتب العديد من الأرقام القياسية بأسمه وعاد لتحطيمها بعد ذلك.

رونالدو يملك سمات الفائزين، ويتمتع بشخصية قيادية وماكينة أهداف لا تتوقف وبصفته هدافًا فهو قريب من الاكتمال بقدر ما يمكن تخيله.

وتأتي أبرز لقطاته في عام 2008 عندما ساعدت رأسية رونالدو نادي مانشستر يونايتد في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، مما قاده إلى الحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم، ووصل إلى القمة في عمر ال23 فقط، ومن ذلك الحين وهو ينافس في القمة.

مجلة إنجليزية تختار أفضل اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة.. وأنت ما رأيك؟

2- الأرجنتيني دييغو مارادونا

بالنظر إلى الفوضى في حياة النجم الأرجنتيني إلى أن موهبته الفطرية قادته إلى المركز الثاني في الترتيب.

مارادونا عاش سنوات من المجد مع برشلونة، لكن أفسدته الكثير من المواقف، لكن قمة المجد الحقيقية جاءت مع نابولي حينما قاد الفريق الإيطالي للتويج بالدوري الإيطالي مرتين وهما بطولتي السكوديتو الوحيدتين اللتان دخلا خزائن النادي، كما حقق بطولة كأس العالم 1986.

وجاءت أعظم لقطاته بإحرازه لهدف القرن في شباك إنجلترا خلال طريقه إلى الفوز بكأس العالم عام 1986.

مجلة إنجليزية تختار أفضل اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة.. وأنت ما رأيك؟

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي





الطفل الذي كان لديه مشاكل في هرمون النمو فكبر وهيمن على كرة القدم، قد يكون هذا هو اختصار لمسيرية الأسطورة الأرجنتينية الذي لا يزال يسحر الجميع على المستطيل الأخضر.

ميسي جاء أولا في اختيارات الصحيفة الإنجليزية، الأرجنتيني خلق ليحطم الأرقام القياسية، ويحصد البطولات، ويصنع الأهداف، لم يترك أي شيء ولم يتمكن منه.

لكن تظل القطعة المفقودة في حياة ميسي هو التتويج ببطولة كأس العالم، بينما ستكون الفرصة موأتيه مع راقصي التانجو خلال أيام قليلة مع انطلاق كأس العالم 2022 بقطر.

مجلة إنجليزية تختار أفضل اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة.. وأنت ما رأيك؟

تتمتع مسيرة ميسي بالعديد من اللقطات البارزة التى من الصعب الاختيار من بينها، لكن سلط تقرير "فور تو فور" على لقطة هدفه في مرمى فان دير سار برأسية رائعة في نهائي دوري أبطال أوروبا 2009، والذي حسمه برشلونة على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، وجاء الهدف بعد انتقادات لقدراته على التسجيل من كرات رأسية بسبب قصر قامته وضعف بنيته.