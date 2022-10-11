بالفيديو الإعلان الحصري لبطولة كأس العالم في قطر 2022 بمشاركة خابي ونيمار

الإعلان الحصري لبطولة كأس العالم في قطر 2022 مع خابي ونيمار ، بدأت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي منذ عدة أيان الترويج للإعلان الحصري لبطولة كاس العالم في قطر 2022 بمشاركة نجم "التيك توك" السنغالي الأصل "خابي لام" بالإضافة الى الاعب البرازيلي ونجم باريس سان جيرمان "نيمار جونيور" بالإضافة الي التوأم الفلسطيني محمد وأمير، الملقبين بـ"ميدو وميمو"، وكالة فلسطين اليوم" ، تنشر مجدداً الإعلان الحصري لبطولة كأس العالم في قطر 2022 مع خابي ونيمار.

الإعلان الحصري لبطولة كأس العالم في قطر 2022 بمشاركة خابي ونيمار

نجم تيك توك "خابي لام"، هو من اختاره بنك قطر الوطني ليكون سفير العلامة التجارية الرسمية لكأس العالم FIFA قطر 2022 باعتباره الشخص الأكثر متابعة في العالم على تطبيق "تيك توك - TikTok" .

وحمل الاعلان الحصري لكأس العالم اسم اجعل حلمك أكبر مع #خابي و #نيمار ن حيث حضر الاعلان ايضا التوأم الفلسطيني محمد وأمير، الملقبين بـ"ميدو وميمو"، تم تصويره برعاية بنك قطر الوطني QNB.

لماذا خابي في الاعلان

لجأت قطر لخابي في الاعلان نظراً للكم الكبير من المتابعين حيث ان لديه 150.2 مليون متابع، وهو أكبر عدد من المتابعين على التطبيق الشهيرن مما يتيح مشاهدة كبيرة لكاس العالم وليكون التنوع في الترويج لكاس العالم .