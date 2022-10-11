ماذا قال مرتضى منصور عن فوز الأهلي على المنستيري؟

أثار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك زوبعة من من الجدل عقب تعليقه على نتيجة مباراة الاتحاد المنستيري التونسي والأهلي المصري.

وكان الأهلي خطف الفوز في اللحظات الأخيرة من عمر مباراته ضد مضيفه المنستيري بنتيجة 1-0 في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

ورغم مرور أكثر من 24 ساعة على المباراة، ولكن مرتضى منصور تحدث خلال تقديمه صفقات الزمالك، في اليوم الأخير من الانتقالات الصيفية في مصر، عن اللقاء, وذلك عبر فيديو نشره على صفحته بموقع "يوتيوب".

وقال مرتضى منصور: "أحد الجماهير وجه لي رسالة وقال نصا (هذي هي الصفقات، الأهلي من دون صفقات تقريبا فاز على الاتحاد المنستيري)".

وأضاف منصور: "وهنا أقول من العيب أن يحدثني أحد عن الاتحاد المنستيري، أنا بصراحة لم أشاهد المباراة، هذه كانت مسخرة".

وتابع قائلاً: "هذه المباراة لو استمرت لمدة 20 سنة، لن يستطيع أحد تسجيل أهداف سوى هدف الفوز الذي سجله محمد عبدالمنعم لاعب الأهلى في الثانية الأخيرة".

وأردف منصور: "في النهاية أبارك للنادي الأهلي على فوزه بالمباراة لأنه يمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا مثل ما يفعل الزمالك".