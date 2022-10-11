مصادر عبرية : تدهور إضافي على حالة الجندي المصاب في عملية حاجز شعفاط

قالت مصادر عبرية اليوم الثلاثاء 11/10/2022 إن "تدهوراً إضافياً قد طرأ على صحة جندي الاحتلال المصاب بعملية شعفاط، ووضعه غير مستقر وعائلته تطلب الدعاء له".

وبينت المصادر العبرية وفقا لتحديث من مستشفى هداسا عين كارم أن حالة الجندي "ديفيد موريل" ، حارس الأمن الذي أصيب في عملية حاجز شعفاط، غير مستقرة وخطيرة، يرقد الآن تحت التخدير والتنفس الصناعي في وحدة العناية المركزة لجراحة المخ والأعصاب - عائلته تطلب من الجمهور الدعاء له بالشفاء.

ويشار إلى أن عملية إطلاق نار بطولية من مسافة صفر جرت يوم السبت الماضي مما أدى لمقتل مجندة وإصابة آخر بجراح خطيرة .